Alejandra Torres: la “paternidad” del PPP, la agenda del Congreso y el caso Espert

Alejandra Torres, diputada nacional por Córdoba, retomó el debate sobre el Programa Primer Paso (PPP) y la discusión pública por su “paternidad” política. También describió la agenda legislativa que la Cámara de Diputados buscará tratar la semana próxima y, ante las acusaciones que involucran a José Luis Espert, reclamó cautela y dejar que “hable la Justicia”.

Entrevistada en Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), la legisladora recordó su rol técnico en el origen de las políticas de empleo juvenil de Córdoba y la coordinación con los equipos de Juan Schiaretti y Osvaldo Giordano. El PPP nació como política provincial en 1999 de la mano de Juan Manuel de la Sota y se convirtió con los años en una referencia de inserción laboral joven; la Provincia volvió a relanzarlo días atrás.

“Entonces, decir quién es el ‘padre de la criatura’… Yo con quien discutí y lo diseñé fue con Juan. Obviamente, si el gobernador no lo aceptaba, habría habido alguna disconformidad. Pero me parece que no va tanto por ahí, sino por destacar que Juan siempre ha sido un político muy preparado, muy interesado por los datos. La información lo nutre para tomar decisiones políticas. Por eso trabajo con él desde hace tanto tiempo”, rememoró.

“Lo que quiero contar es que, ahora que está esta discusión —que no sé si tiene mucho sentido—, Juan repensó el PPP. Le encantaba que yo le mandara información de tasa de desocupación de jóvenes… Él realmente era un visionario en eso. La tasa de desempleo siempre fue más alta en jóvenes que en adultos: a veces no están preparados para insertarse, no tienen experiencia ni redes”, añadió.

Agenda en Diputados y foco en DNU, combustibles y organismos

Sobre el calendario parlamentario, Torres apuntó que la Cámara sesionará el miércoles 8 y que el temario incluye el dictamen que reformula la normativa de los Decretos de Necesidad y Urgencia, además de combustibles y cuestiones de decretos delegados y organismos. En las últimas horas, bloques opositores también empujaron una nueva sesión para limitar los DNU y revisar el reparto del impuesto a los combustibles; la Casa Rosada anticipó veto.

Osvaldo Giordano: “Pareciera que ninguna medicina alcanza para detener la incertidumbre”

“Hay que esperar qué sucede. Tenemos un registro de muchos temas que hay que sacar, trabajados en este año y medio, que aún requieren la discusión completa en el recinto. Hay que ser muy cautelosos y prudentes. Argentina necesita prudencia de los distintos poderes, vengan de donde vengan”, señaló.

Cautela por el caso Espert: “Si hay pruebas, que se presenten e investigue la Justicia”

Consultada por la controversia que involucra al diputado José Luis Espert —cruzado por versiones y pedidos de explicaciones por presuntos aportes de Federico “Fred” Machado—, Torres llamó a la mesura. En los últimos días, el tema escaló con pedidos de aclaración y con la ratificación oficial de su candidatura.

“Si hay algún problema con el tema del diputado Espert, hagamos la denuncia, que la Justicia lo investigue, y tomemos los resortes correspondientes si la Justicia dice algo. Yo he litigado y visto de cerca cómo muchas veces se crean imaginarios. No digo que en este caso sea o no sea, solo que mantengo mi cautela y respeto”, expresó.

“Se sacó una foto… Los políticos vivimos sacándonos fotos con un montón de gente, y no le preguntamos a cada uno quién es. Si hay pruebas, que se presenten y se investigue. Así como en política pública es valioso construir con datos, también en estos temas hay que ser prudentes”, agregó, y comparó con episodios de alto impacto mediático de Córdoba: “El caso Dalmasso; lo que le hicieron a la familia fue destructivo: se crearon muchas historias y cosas que no fueron ciertas. Entonces, digo: La Justicia dirá. Si se trata de una persona que no debe estar en el puesto, que no hace honor a la candidatura, sería prudente solicitarle que se retire, por supuesto”.