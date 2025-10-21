Alerta Roja: La Calera se queda sin agua durante 2 días

Una grave rotura en el ingreso a la Planta Potabilizadora de la Provincia obligó a suspender por completo el suministro de agua potable en la ciudad de La Calera. La empresa Colón y Punilla Agua y Saneamiento S.A. informó que el corte se extenderá por al menos 48 horas, hasta tanto se finalicen las tareas de reparación y reposición del servicio.

La Secretaría de Agua y Saneamiento del municipio declaró la Alerta Roja y solicitó a los vecinos restringir el uso del agua exclusivamente para alimentación e higiene, destacando la importancia de un consumo responsable de las reservas domiciliarias y de las cisternas.

Plan de contingencia y servicios esenciales

Para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, la Municipalidad activó su plan de contingencia con camiones cisternas destinados a recargar los tanques de centros de salud, fuerzas de seguridad y bomberos.

Las solicitudes podrán gestionarse a través del Call Center: 351-5106669.

Recomendaciones y seguimiento

Desde el municipio informaron que se reforzará la comunicación con la población y se brindarán actualizaciones ante cualquier novedad sobre la reparación y el restablecimiento del servicio. Además, se recomienda prever reservas de agua y evitar consumos innecesarios durante el período del corte.