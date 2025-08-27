Belgrano celebra el legado pionero de su fútbol femenino

La historia la protagonizan aquellos y aquellas que deciden construir otras maneras de ver el mundo, que son valientes. Y vaya que en Belgrano hubo mujeres valientes que se animaron a soñar. Pero no sólo soñaron, se pusieron en campaña de darle forma a la ejecución de ese sueño. Por eso hoy, parecen adelantadas en el tiempo. No fue casualidad. Las 'Piratas' son protagonistas del fútbol femenino de Argentina, gracias a su historia, su perserverancia y ganas de no quedarse con el qué dirán.

En el marco de su 120° aniversario y del Mes de la Futbolista Argentina, Belgrano vuelve a poner en el centro de la escena a una parte esencial de su historia: el fútbol femenino. El club cordobés, referente indiscutido en el interior del país, fue de los primeros en apostar fuerte por la disciplina, mucho antes de que el deporte comenzara a ganar visibilidad a nivel nacional.

Para rendir homenaje a ese recorrido, mañana jueves 28 de agosto se realizará un encuentro en el Centro Cultural La Piojera (19:05 hs, con entrada libre y gratuita), donde voces protagonistas repasarán cómo se construyó este camino y qué desafíos esperan a futuro.

Día histórico para el fútbol de la Liga Cordobesa

¿Quiénes participan?

El panel estará integrado la psicóloga e investigadora Débora Majul; la capitana del equipo, Victoria Arrietto; la mediocampista celeste y jugadora de la Selección Argentina, Betina Soriano; y la directora técnica del plantel superior, Mariana 'Pomu' Sánchez, y el periodista y escritor Marcos J. Villalobo.

La actividad propone mucho más que un repaso histórico: será un espacio para visibilizar a las mujeres que marcaron un antes y un después con la camiseta celeste, y también para reflexionar sobre el presente y el futuro de la disciplina.

Belgrano ha sido un actor clave en la transformación del fútbol femenino argentino. Su apuesta temprana por la actividad abrió puertas y consolidó un modelo que hoy sirve de inspiración para otros clubes y nuevas generaciones de jugadoras.

Con esta celebración, la “B” reafirma su lugar como pionera y referente de un movimiento que, desde Córdoba, ayudó a escribir la historia del fútbol femenino en la Argentina.

Primera división de AFA: las ‘Piratas’, una vez más protagonistas