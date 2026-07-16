Cherry Season acelera su expansión: abrió su tercer local y sueña con llegar a Nueva York

Cherry Season continúa consolidando su crecimiento en Córdoba. La marca de café de especialidad inauguró su tercer local propio en la emblemática esquina de Chacabuco y San Lorenzo, en Nueva Córdoba, y ya tiene en marcha la apertura de una cuarta sucursal sobre calle Estrada -dónde ante funcionaba el histórico bar KGB-, prevista para los próximos 60 días.

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Lejos de plantear una expansión basada únicamente en sumar metros cuadrados, la empresa asegura que el objetivo es construir una marca centrada en la experiencia del cliente. Bajo el concepto "El Arte de Disfrutar", Cherry Season busca diferenciarse en un mercado donde la competencia entre cafeterías de especialidad no deja de crecer.

"Cada nuevo local es una oportunidad para que más personas vivan nuestra manera de entender la hospitalidad", explica Leandro Alberione, CEO y fundador de la compañía.

La nueva sucursal ocupa una de las esquinas más tradicionales de Nueva Córdoba y fue diseñada para funcionar durante todo el día. El local tiene capacidad para aproximadamente 130 personas entre espacios interiores y exteriores, incorporando además una propuesta gastronómica que va más allá del café.

La empresa apuesta por integrar café de especialidad con tostado propio, cocina de temporada, bakery, pastelería artesanal y desayunos, brunches y almuerzos elaborados con producción propia. Detrás de cada apertura, asegura Alberione, existe un trabajo que excede ampliamente la construcción del local.

"Hay meses de planificación, desarrollo de productos, diseño, capacitación, tecnología, procesos y un equipo enorme trabajando para cuidar cada detalle", sostiene.

Mucho más que una cafetería

Aunque el café continúa siendo el eje del negocio, Cherry Season fue ampliando progresivamente su propuesta gastronómica. Actualmente desarrolla internamente buena parte de su producción de pastelería y cocina, una estrategia que le permite controlar recetas, ingredientes y procesos para garantizar calidad y consistencia.

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"El café sigue siendo el corazón de Cherry Season, pero hoy somos una propuesta gastronómica mucho más amplia", afirma Alberione.

Ese enfoque también se refleja en la identidad de marca. Para la empresa, la experiencia no termina en la taza. "Las personas llegan por un producto, pero vuelven por cómo se sintieron. Ahí está nuestro verdadero diferencial", resume el ejecutivo. La hospitalidad, el diseño de los espacios, la música, la atención y la ambientación forman parte del mismo concepto que la empresa sintetiza en su lema: "El Arte de Disfrutar".

Un mercado que madura

Durante los últimos años Córdoba experimentó un fuerte crecimiento de las cafeterías de especialidad. Lejos de interpretar este fenómeno como una amenaza, Cherry Season considera que contribuye a desarrollar toda la industria.

Además de operar sus propios locales, la empresa cuenta desde hace varios años con una unidad de negocios mayorista dedicada al abastecimiento de otras cafeterías. Desde allí comercializa café de especialidad, brinda asesoramiento técnico y comparte conocimientos sobre tostado, selección de granos y procesos productivos.

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"Creemos en construir alianzas de largo plazo y en aportar al crecimiento de toda la comunidad del café. Nuestro objetivo no es solamente hacer crecer a Cherry Season, sino también contribuir al desarrollo del café de especialidad en Argentina", señala Alberione.

Para sostener esa propuesta, la compañía trabaja directamente con productores, busca nuevos orígenes, importa café y continúa perfeccionando sus procesos de tueste mediante tecnología especializada.

Consumidores cada vez más exigentes

El crecimiento del mercado también modificó el perfil del consumidor. Según observa la empresa, hoy los clientes utilizan los espacios de maneras muy diversas: algunos trabajan desde las cafeterías, otros realizan reuniones de negocios, mientras que muchos eligen desayunar, almorzar o simplemente hacer una pausa durante la jornada.

Al mismo tiempo, el público demuestra un conocimiento cada vez mayor sobre el producto. "Hoy las personas preguntan por el origen del café, por los ingredientes y por los procesos. Valoran mucho más la calidad de la experiencia completa", explica Alberione. Ese cambio obliga a la empresa a innovar permanentemente tanto en productos como en procesos internos.

Próxima parada: un cuarto local

El crecimiento en Córdoba todavía no terminó. Cherry Season ya confirmó que en aproximadamente dos meses abrirá una cuarta sucursal sobre calle Estrada, con el objetivo de consolidar su presencia en la ciudad antes de acelerar su desembarco en otros mercados.

Por ahora, la estrategia continúa siendo desarrollar exclusivamente locales propios. "Antes de acelerar la expansión hay que seguir fortaleciendo los procesos, la formación de los equipos y el sistema que sostiene la experiencia Cherry Season", explica Alberione.

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La compañía emplea actualmente a alrededor de 200 personas entre sus distintas unidades de negocio y continúa profesionalizando su estructura con nuevas incorporaciones, entre ellas un chef ejecutivo encargado de renovar integralmente la propuesta gastronómica.

El sueño de Nueva York

Mientras consolida su operación en Córdoba, la empresa ya trabaja en una etapa mucho más ambiciosa: su internacionalización. Nueva York aparece como el principal objetivo estratégico y la firma ya desarrolla un plan de negocios junto con asesores financieros para estructurar la búsqueda de inversores.

Además del mercado estadounidense, Cherry Season recibe consultas para expandirse hacia Buenos Aires, Neuquén y otras ciudades del interior del país.

Sin embargo, la dirección insiste en que el crecimiento será gradual. "Tenemos una visión de largo plazo y el sueño de llevar Cherry Season a distintos lugares del mundo. Nueva York es una ciudad que nos inspira especialmente y estamos trabajando para que, cuando llegue ese momento, podamos hacerlo con la misma calidad y el mismo nivel de detalle que buscamos en cada uno de nuestros locales", concluye Alberione.