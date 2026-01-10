Cómo se distribuyeron los “gastos operativos” de la Legislatura en 2025

De acuerdo con la información publicada en el Portal de Transparencia de la Provincia, los gastos asociados a combustibles, pasajes, viáticos, alimentos, servicios de racionamiento y actos protocolares de la Legislatura de Córdoba superaron los

$ 1.300 millones en el año calendario. La cifra surge de la suma de partidas correspondientes a cortesía y homenajes, movilidad, alimentos para personas, servicios de cafetería interna y combustibles y hasta lubricantes.

Los datos oficiales confirman que el funcionamiento cotidiano de la Legislatura implica un nivel de gasto sostenido en rubros operativos y protocolares. Si bien las partidas cuentan con respaldo administrativo y previsión presupuestaria, la magnitud de los mismos vuelve a instalar el debate sobre criterios de asignación, control y prioridades, especialmente en un escenario de restricciones fiscales.

De hecho, distribuido entre los 70 legisladores, el monto de erogaciones del cuerpo legislativo representa un promedio superior a $ 18 millones anuales por legislador, sin considerar sueldos ni cargas de personal. Las rendiciones, con facturación respaldatoria, se encuentran actualizadas al 31 de diciembre de 2025 y reflejan un esquema de gastos que, si bien presenta mayor volumen en el bloque oficialista, también involucra a representantes de distintos espacios políticos, dado que las partidas se asignan por legislador o por bloque.

En concreto, durante 2025 la Unicameral administró un presupuesto total de $ 44.933 millones, con una ejecución final levemente inferior. Para 2026, el crédito aprobado asciende a $ 55.111 millones, una variación que se ubica por debajo del índice inflacionario interanual. En ese marco, el proyecto presupuestario contempla reducciones en varias partidas discrecionales, entre ellas combustibles, pasajes, viáticos, alimentos y servicios de racionamiento. El ajuste proyectado no responde a una baja de costos, sino a una redefinición del volumen autorizado de gasto.

Combustibles y movilidad oficial

El rubro “combustibles y lubricantes” fue el de mayor impacto económico. A lo largo del año se presentaron más de mil comprobantes por carga de nafta y gasoil, mantenimiento vehicular, lavado, estacionamiento y peajes. El gasto total alcanzó los $ 428.719.776. Se trata de un ítem de amplio margen operativo, ya que incluye reintegros vinculados a traslados dentro y fuera de la provincia, generalmente justificados bajo la fórmula de “gastos inherentes a la actividad legislativa”.

Las rendiciones no muestran diferencias significativas entre legisladores del interior y de Capital, aunque sí se observa mayor volumen en el bloque Hacemos Unidos por Córdoba. Para 2026, esta partida se reduce a $ 341 millones, una de las bajas más pronunciadas dentro del esquema presupuestario.