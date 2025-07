Con el sello de los All Blacks: una empresa cordobesa trae las clínicas oficiales del seleccionado de Nueva Zelanda a Argentina

El empresario cordobés Hugo Mercau, al frente de la agencia de viajes New Fly y de la firma XPR Sport, acaba de concretar un acuerdo estratégico que promete hacer ruido en el mundo del deporte y del turismo formativo. Las clínicas de formación de los All Blacks, el legendario seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, llegarán a la Argentina en noviembre, producidas íntegramente por su empresa.

"Nos han seleccionado como partner global para Argentina, Chile y Paraguay", contó Mercau en diálogo con Punto a Punto. "Los All Blacks decidieron que XPR sea su socio para llevar adelante sus clínicas oficiales en estos países, y esto no es una franquicia: es una producción original de ellos, con su staff, su equipamiento, su ropa y su metodología", detalló.

Causa Grido: tras revés judicial en Casación, a los dueños les queda recurrir a la Corte Suprema

Este tipo de programas son muy comunes en Europa y Oceanía, donde los clubes y selecciones nacionales ofrecen entrenamientos para jóvenes a través de experiencias inmersivas. Sin embargo, no es habitual que se traslade a Sudamérica con el grado de involucramiento directo que tendrá el equipo neozelandés.

Un acuerdo sin precedentes

"El ejemplo más claro es el del fútbol, donde muchas veces se usa la marca de un club europeo, pero todo lo organiza una empresa local. Acá no es así. Ellos mandan un container seis semanas antes con toda la estructura: desde camisetas hasta materiales de entrenamiento. Vienen sus coaches oficiales, con todo su know how. Es 100% All Blacks", enfatizó Mercau.

El acuerdo se cerró para tres países: Argentina, Chile y Paraguay. Pero el debut será en territorio nacional con dos fechas confirmadas. La primera se realizará el fin de semana largo de noviembre en Córdoba, y la segunda, la semana siguiente, en el Club Hindú de Buenos Aires.

Premios Sur 2025 en Córdoba: Las mejores fotos y vestidos de una alfombra roja repleta de figuras del cine nacional

"La primera clínica en Córdoba será en nuestro centro de entrenamiento de Río Segundo. En agosto vamos a organizar una visita guiada para periodistas y referentes del deporte para que conozcan las instalaciones. Queremos que vean lo que estamos armando", anticipó Mercau.

Formación, turismo y experiencia

Mercau y su equpo vienen desarrollando programas de formación deportiva bajo la marca XPR Sport. Desde allí, organiza viajes y clínicas para jóvenes en disciplinas como rugby, hockey, básquet y vóley, muchas veces con entrenadores extranjeros.

Con este nuevo proyecto, Mercau eleva la apuesta: "Esto no es solo un evento, es una experiencia completa. Y es un activo enorme para la Argentina como plaza de formación y turismo deportivo".

La propuesta apunta a chicos y chicas de entre 10 y 18 años, y contempla entrenamientos con los coaches oficiales de los All Blacks, sesiones teóricas, actividades recreativas y kits oficiales de indumentaria. Además, habrá espacio para que las familias participen del evento, con propuestas gastronómicas y charlas educativas.