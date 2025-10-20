La jueza de Control de Villa María, María Soledad Dottori, condenó a un joven de 18 años a un año de prisión condicional por matar a un cachorro de puma en la localidad de La Playosa, informó el sitio de la Justicia de Córdoba.

Dottori impuso el lunes 13 de octubre a Orlando Gauna (18) la obligatoriedad terminar sus estudios secundarios en un proceso penal que se sustanció bajo la modalidad de juicio abreviado.

El acusado doble femicida Pablo Laurta tendrá un trato carcelario similar al del múltiple asesino Roberto Carmona

Capacitación en “materia ambiental y fauna silvestre”

Además ordenó que se capacite en materia ambiental y fauna silvestre (artículo 27 bis, del Código Penal) y propuso que recurra a egresados de la Licenciatura en Veterinaria o la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María.

“La resolución también dispone el decomiso del garrote utilizado en el ilícito como así también el celular empleado para filmar los videos que muestran la agresión sufrida por el puma”, indica el comunicado oficial.

“La investigación comenzó el 22 de septiembre de 2025 en la Fiscalía de Competencia Múltiple N.° 1 de la ciudad de Villa María con motivo de la difusión de imágenes por redes sociales que exhibían el ataque contra el animal”, precisa el documento.

Así “se concretó un procedimiento en un establecimiento rural en cercanías de la localidad de La Playosa”, donde “se procedió al secuestro del garrote utilizado como arma y el cuerpo sin vida de un ejemplar joven de puma”.

En esa ocasión “se dispuso a la detención del joven condenado por la infracción a la Ley Nacional 22421”.

Pablo Laurta: un perfil digital misógino y muy violento que la Justicia fue incapaz de detectar

Juicio abreviado

Durante su declaración, el acusado reconoció su participación en los hechos y solicitó la posibilidad de realizar un juicio abreviado, que finalmente fue acordado por la defensa y el Ministerio Público Fiscal (MPF).

“De esta manera, se pudo dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado nacional y provincial en la materia: Ley Nacional 22421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre; Ley Provincial 14346 de Actos de Crueldad Animal; Ley Nacional 25675 de Ambiente; y Ley Provincial de Política Ambiental 10208”, finaliza el texto del comunicado.

JMP