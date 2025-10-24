Confirman que la banda de motochoros que asolaba barrios de Córdoba es una presunta asociación ilícita

El debate sobre la procedencia de aplicar la figura delictiva de “asociación ilícita” a delincuentes comunes tuvo una nueva definición.

El juez de Control N°3, Agustín Cafferata, confirmó la prisión preventiva de cuatro imputados por esa figura. La investigación del fiscal Juan Pablo Klinger les atribuye una secuencia de por lo menos siete atracos perpetrados en moto a otros motociclistas para despojarlos con violencia de sus pertenencias, en el lapso de un mes y medio.

A raíz de la organización territorial de las Fiscalías, es posible conectar con más facilidad hechos similares con idénticos autores. De ahí que los asaltos, detectados y denunciados en forma individual por damnificados, fueron agrupados y Klinger llegó a la presunción de que actuaban en banda, con violencia, portando arma de fuego y con un objetivo común. De ahí que los imputó por presunta asociación ilícita.

Los hechos investigados ocurrieron en Los Boulevares, Poeta Lugones y Alto Verde, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba.

Hay 10 imputados y todos están detenidos: Leandro Damián Corzo, Tristán Giruni Sosa, Ignacio Guevara González, Kevin Michael Heredia, Edgar Leonardo Ludueña, Alexander Maximiliano Márquez, Juan Axel Piazza, Roger Axel Presidente, Eric Tomás Rojas y Lautaro Matías Rojas.

Cuatro de ellos se opusieron a la prisión preventiva y también plantearon cuestionamientos a la aplicación de la figura de “asociación ilícita”. En uno de los planteos se lee: “múltiples juristas critican a la figura de la asociación ilícita por considerar que implica una penalización de actos preparatorios, a la vez que actualmente se da un auge en su utilización para poder ordenar la prisión preventiva”.

El juez Cafferata rechazó la aseveración y dio razones, con base en la prueba, respecto a la integración de la presunta banda delictiva.

Entre otras cosas, subrayó “el análisis de las sucesivas comunicaciones constatadas en el marco de la presente investigación, de las que surge con claridad el conocimiento, la conexión y el intercambio de información en las actividades delictivas”.

“La sucesión de hechos delictivos (siete) en un escaso período (desde el 30/01/2025 al 13/03/2025) y bajo modalidades similares (varios sujetos a bordo de motocicletas, generalmente portando armas de fuego, con la finalidad de sustraer motovehículos y las pertenencias a sus conductores en un mismo sector de la ciudad), lo que da cuenta de un funcionamiento continuo, enérgico, activo y sistematizado por parte de la banda en su faena delictiva”, agregó.

También destacó el acuerdo sobre modalidades para aprovechar económicamente lo que robaban. Remarcó la violencia con la que actuaron manifestando “menosprecio hacia la vida y la integridad de las víctimas”.

Así confirmó la calificación legal y que deberán continuar en prisión por riesgo procesal.