Córdoba: mató a su madre por dinero y ahora irá a juicio

El juez de Control Pablo Agustín Caferatta ratificó este jueves la resolución del fiscal Juan Pablo Klinger y dispuso la elevación a juicio de Fernando Albareda, militante de la organización HIJOS, acusado de asesinar a su madre, Susana Beatriz Montoya, en agosto de 2024 en barrio Poeta Lugones, en la ciudad de Córdoba. La decisión deja firme el avance de una causa que generó fuerte repercusión pública a lo largo del año pasado.

Albareda será juzgado como presunto autor de homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por alevosía y por codicia. También deberá responder por falso testimonio reiterado, una imputación vinculada a su intento inicial de desviar la investigación culpando a la Policía.

La investigación determinó que la víctima fue atacada cuando se encontraba indefensa, un elemento que sostiene la figura de alevosía. Para la fiscalía, además, el móvil del crimen habría sido económico: Albareda buscaba quedarse con la indemnización que el Gobierno de Córdoba iba a otorgar a la familia por la desaparición forzada de su padre durante la última dictadura militar.

En su resolución, Caferatta rechazó de manera completa los planteos de la defensa, que intentó introducir la “historia vital” del imputado como un factor atenuante. Con la confirmación de la elevación a juicio, la causa queda lista para pasar a la siguiente instancia, donde Albareda deberá enfrentar a un tribunal por uno de los hechos más conmocionantes registrados en Córdoba durante 2024.