Aumentan las multas de tránsito en Córdoba: algunas ya superan los $2,9 millones

La Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito de Córdoba oficializó un nuevo incremento en el valor de las multas que aplica la Policía Caminera, según la Resolución 52 publicada este martes en el Boletín Oficial. Con esta actualización, las sanciones acumulan una suba del 11,37% en el último bimestre y ya llegan a $2.976.000 en los casos más graves, como conducir alcoholizado o adulterar documentación.

El cambio responde a la variación en el precio del litro de nafta Súper, que determina el valor de la Unidad Fija de Multa (UF), base utilizada para calcular el monto de cada infracción. Con esta modificación, el valor de la UF pasó de $1.336 a $1.488.

Montos actualizados por tipo de infracción

- Las infracciones leves, como fumar mientras se conduce o manipular objetos, se cobran entre $29.760 y $148.800 (20 a 100 UF).

(20 a 100 UF). - Las graves, como circular sin luces encendidas, van de $148.800 a $297.600 (100 a 200 UF).

(100 a 200 UF). - Las muy graves, que incluyen exceder la velocidad permitida o cruzar semáforos en rojo, alcanzan los $595.200 (200 a 400 UF).

(200 a 400 UF). - En tanto, las máximas, que abarcan casos de alcoholemia positiva o destrucción de infraestructura vial, trepan desde $1.785.600 hasta los $2.976.000 (1200 a 2.000 UF).

Qué dice la ley sobre los plazos de prescripción

De acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, las infracciones leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco. Sin embargo, en Córdoba rige una excepción: todas las faltas prescriben a los tres años, sin distinción.

El plazo puede interrumpirse si el conductor vuelve a cometer una infracción grave o si se inicia una causa judicial o administrativa vinculada.

Cómo verificar si tenés multas pendientes

El Gobierno nacional dispone de una plataforma para consultar deudas o sanciones viales. Ingresando a argentina.gob.ar, los usuarios pueden acceder con su DNI o la patente del vehículo para conocer el estado de sus infracciones. Con este servicio disponible las 24 horas, es posible revisar y acceder a información gratuita.