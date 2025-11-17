Cuáles son los cinco destinos de Córdoba más buscados para el fin de semana extralargo

El próximo fin de semana será uno de los llamados XXL o extralargo, ya que el feriado por el Día de la Soberanía Nacional que es el jueves 20 de noviembre, se traslada al viernes 21 y el lunes 24 será un día no laborable con fines turísticos, con lo cual el fin de semana será de cuatro días.

Como viene ocurriendo cada vez que hay un fin de semana largo o extralargo, el potencial movimiento turístico se ve incrementado por mucha gente que aprovecha la ocasión para hacer una escapada y tomarse un descanso, en este caso, previo a las vacaciones de verano.

El top five cordobés

En ese contexto, la provincia juega un rol importante ya que suele ser uno de los polos turísticos más elegidos. Ahora, del 21 al 24 de noviembre, los cinco destinos más buscados son: Córdoba Capital, Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita y La Cumbrecita.

En el caso de la Capital cordobesa, los niveles de reservas estarían ya entre el 60/70%, mientras que en los destinos serranos se prevén ocupaciones de entre el 80% y 90%.

Así surge del relevamiento realizado por Booking.com, la plataforma de reservas y alojamientos, en base a las búsquedas efectuadas por viajeros argentinos del 15 de octubre hasta el 29 de octubre, con fecha de check-in el 21 de noviembre de 2025 y check-out para el 24 de noviembre, para destinos nacionales e internacionales.

Según las Predicciones de Viaje 2026 de la plataforma, un 81% de los argentinos justificaría reservar una escapada simplemente porque ha trabajado mucho y se lo merece y este tipo de feriados suelen estar pensados para fomentar el turismo interno, así que muchas ciudades y destinos del país aprovechan para ofrecer actividades especiales y promociones.

Nacionales e internacionales

Entre los destinos nacionales e internacionales más buscados, figuran en el top five Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, Río de Janeiro, San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú.

En el ámbito bonaerense, se destacan Mar del Plata, Tandil, Cariló, Mar de las Pampas y Tigre, mientras que en Mendoza los cinco destinos más buscados fueron la ciudad capital, San Rafael, Luján de Cuyo, Potrerillos y Chacras de Coria.