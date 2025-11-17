Black Week mayorista en Córdoba 2025: dónde aprovechar descuentos de hasta el 40%

Desde este lunes 17 de noviembre y hasta el viernes 23, Córdoba vive una nueva edición de la Black Week mayorista, una campaña organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM). Participan las principales cadenas que operan en la provincia y ofrecerán descuentos según el medio de pago. habrá rebajas de hasta el 40%, combos especiales y estrategias comerciales propias de cada cadena.

Promociones bancarias según la tarjeta. Consultar en sitios web los días a los que se ajusta cada oferta. (Maxiconsumo; Makro; Yaguar).

Cada cadena definirá sus propias estrategias, dado que el sector mayorista atraviesa meses de fuerte retracción, y la Black Week aparece como una apuesta para recuperar dinamismo antes del cierre del año.

Córdoba, protagonista: mayoristas adheridos y direcciones

Córdoba

- Basualdo , RN A019 S/N, X5016 Córdoba

, RN A019 S/N, X5016 Córdoba - MAKRO , Av. Colón 3500, Circunvalación y Av. Juan B Justo

, Av. Colón 3500, Circunvalación y Av. Juan B Justo - MAXICONSUMO , Av. Circunvalación 1400

, Av. Circunvalación 1400 - NUEVA ERA , Oncativo 163

, Oncativo 163 - PARODI S.R.L , Col. Circunvalación entre Malvinas Argentinas y Av.Arturo Capdevila (5000) Córdoba

, Col. Circunvalación entre Malvinas Argentinas y Av.Arturo Capdevila (5000) Córdoba - TADICOR , AV.MONSEÑOR P. CABRERA Y CIRCUNVALACION

, AV.MONSEÑOR P. CABRERA Y CIRCUNVALACION - YAGUAR, Av. Circunvalacíon y Rancagua

Promociones en el interior de la provincia

Carlos Paz

- NUEVA ERA, Av. Cárcano 2280

Río Cuarto

- MAKRO , Ruta A005, entre Quenón y Leyes Obreras

, Ruta A005, entre Quenón y Leyes Obreras - NUEVA ERA , Av Sabatini 2457

, Av Sabatini 2457 - REDOLFI, SUIPACHA 151

Rio Tercero

- REDOLFI, AV GRAL. M. SAVIO 1563

San Francisco

- REDOLFI, AV J. L. CABRERA 1339

Villa María

- DON EMILIO, Av. Perón 1650

Cómo será la Black Week mayorista: qué día conviene comprar

El evento llega con una combinación de reintegros, cuotas y promociones bancarias que pueden generar ahorros muy significativos si se planifica la compra. Aunque cada cadena mantiene beneficios fijos durante toda la semana, los mayores descuentos se concentran en jornadas puntuales. Varios de ellos se pueden ver en las páginas web de los comercios adheridos.

El día más fuerte: Miércoles 19

El miércoles es el día clave para obtener los reintegros más altos: 30% de devolución con MODO BNA+ en Yaguar y Maxiconsumo (tope $12.000).

En Makro, la misma promo aplica con tope de $10.000. Banco Macro vía MODO ofrece entre 20% y 30%, según tarjeta, con topes que van de $15.000 a $25.000.

El descuento más alto: Sábado 22

El sábado llega la promoción más agresiva de toda la Black Week: 40% de reintegro con MODO Credicoop para clientes con haberes (tope $18.000); y 30% con tope $13.500. Disponible en Makro y Maxiconsumo. Mientras tanto, el jueves, el último mayoprista mencionado también ofrecerá un 30% más un 20% de reintegro en banco Credicoop.

Además, Makro suma 10% de descuento sin tope con Mercado Pago, ideal para compra de volumen.

Otros días para aprovechar