Decime cuánto querés gastar y te digo dónde cenar en Córdoba: edición Villa Allende

Villa Allende, con su aire sofisticado y su paisaje que abraza la naturaleza, se perfila como un destino que combina elegancia, vida social y, por supuesto, buena mesa. A solo minutos de la capital, esta localidad de las Sierras Chicas invita a caminar sus arboladas calles, disfrutar de sus rincones de diseño y detenerse a saborear cada detalle.

En este entorno, los restaurantes, bares de autor y espacios gastronómicos se transforman en paradas obligadas para quienes buscan sabores auténticos, presentaciones cuidadas y propuestas que van desde platos tradicionales hasta creaciones de vanguardia, haciendo que cada comida se viva como una experiencia única.

Cada rincón tiene su propia identidad gastronómica, reflejada en estilos de cocina que combinan tradición e innovación, ingredientes frescos y ambientes que seducen. Mientras se recorre esta coqueta localidad, se puede pasar de un restaurante gourmet con una cava espectacular a un bar de cocktails con una happy hour imperdible; de una parrilla tradicional a un café de especialidad con la pastelería más tentadora.

Esta diversidad hace que cada cena sea distinta, ofreciendo un viaje de sensaciones que despierta todos los sentidos y convierte a este sitio en un destino donde comer bien es tan natural como disfrutar de su estilo de vida chic y relajado.

Por eso, desde Perfil Córdoba hacemos una serie de publicaciones en donde intentamos responder a la pregunta que muchos se hacen: ¿cuánto sale sentarse a cenar en…? En esta edición, nos vamos a Villa Allende, el place to be gastronómico de las Sierras Chicas.

Este fin de semana tiene un condimento extra: es el Día de la Madre. Así, esta es la guía perfecta de precios para que puedas disfrutar y, por qué no, agasajar a la reina de la casa con una cena inolvidable.

El templo de las brasas

El restaurante Inmigrantes es una celebración de la parrilla argentina con un giro internacional, ofreciendo un ambiente moderno y acogedor. Su propuesta se centra en cortes de carne imponentes, como el Tomahawk, y platos que fusionan la cocina criolla con influencias del mundo, ideales para quienes buscan una experiencia gastronómica robusta y de calidad.

Para iniciar, la empanada de morcilla y queso azul se consigue a partir de $3000, mientras que las de cordero o matambre de cerdo cuestan $3500. Entre las carnes de la parrilla, el matambre de cerdo con limón se consigue a partir de $24000 y el bife de chorizo a $29000 , con cortes premium para compartir como el Tomahawk que arranca en $48000.

Los platos de autor, como el osobuco a la cacerola con cremoso de papas y espinaca, cuestan $22500. En el rubro pastas, los ravioles de salmón cuestan $20000 y una lasagna de cordero se consigue a $23000. Las guarniciones, como la batata rellena con queso azul y parmesano, tienen un costo de $7000.

Bodegones y techno

Los Aroza ha logrado fusionar la calidez del bodegón con un toque de sofisticación y cocina de vanguardia. Es reconocido por su ambiente íntimo, sus propuestas que realzan el producto local y por ser un punto de encuentro donde, además, suele haber música en vivo que convierte la cena en una verdadera fiesta para los sentidos.

Para empezar el tapeo, las empanadas de hongos o matambre tienen un costo de $5000, y una tortilla de papa con ali oli se consigue a $20000. Entre las brasas, la entraña a la parrilla se consigue a partir de $45000, mientras que el ojo de bife cuesta $42000.

Para quienes eligen pasta, los ñoquis de papa en fondue de queso se consiguen a $22000 y los ravioles de osobuco y acelga a $25000. En pescados, la trucha salmonada a la chapa tiene un costo de $38000. Para el postre, un flan casero o un panqueque con dulce de leche se consiguen a partir de $7000.

Rincón de tapeo español con sabor Vasco

El restaurante Txoko te transporta directamente al País Vasco, ofreciendo una experiencia de tapeo vibrante y auténtica. Es el lugar ideal para compartir platillos pequeños , probar sabores intensos y disfrutar de una amplia carta de vinos y cócteles de autor en un ambiente festivo y amigable.

Los pintxos son el alma del lugar y cuestan $5000. Para el tapeo, tartar de atún rojo, palta y frutilla cuestan $21500 y las croquetas de hongos se consiguen a $12800. El calamar rebozado cuesta $19500. Entre los platos fuertes, el lomo de vaca al ajillo con pimientos piquillo tiene un costo de $25000. Una paella, disponible solo los domingos, cuesta $26000. Para el dulce final, un cremoso de chocolate, oliva y escamas de sal o una crema catalana de lavanda se consiguen a partir de $8700.

El oasis del Golf

Ubicado en el Campo de Golf, Milveintiuno ofrece una vista privilegiada y un ambiente relajado y elegante. Su propuesta es extensa y variada, abarcando desde la parrilla clásica hasta opciones más elaboradas de pescados y pastas, convirtiéndolo en un destino perfecto para una comida tranquila en familia.

Para picar, las empanadas de carne o árabes cuestan $3500 y una provoleta con champiñones se consigue a $19000. Los platos de carne como el bife de chorizo cuestan $23000 y el bife de lomo se consigue a $24000. En pescados, el salmón rosado con guarnición tiene un costo de $38000 y el pacú grillado a la plancha se consigue a $17000. En el rubro pastas, los sorrentinos de calabaza o los panzotti de verdura se consiguen a partir de $17000 , y la lasagna de carne o pollo cuesta $22000. Si buscas algo más casual, un lomito completo cuesta $22000.

Promedio estimado por persona

Teniendo en cuenta un plato principal económico, una bebida sin alcohol y un postre, el promedio para una cena en Villa Allende se sitúa entre $30.000 y $45.000 por persona. Sin embargo, la amplia variedad de opciones, desde un tapeo en Txoko hasta un corte premium de parrilla, permite que el gasto se ajuste a tu gusto y tu bolsillo.