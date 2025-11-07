Cuánto cuesta preparar un asado en Córdoba: el tradicional menú ya supera los $100 mil

Preparar un asado en Córdoba costó, en promedio, $102.800 para diez personas, lo que equivale a unos $10.280 por comensal, según el último relevamiento del Índice Asado elaborado por el Mercado Norte. Durante octubre, el informe registró una suba del 6,12% en comparación con el mes pasado. Esto refleja el impacto de la inflación en uno de los rituales más tradicionales de los cordobeses.

El Índice Asado se elabora desde el Mercado Norte, con el objetivo de seguir la evolución de los precios y medir cómo varían los costos del plato más representativo de la mesa argentina.

Productos y precios relevados

El costo total del menú de asado con carne de novillo fue de $102.800, lo que equivale a $10.280 por persona. Estos fueron los productos que se incluyeron en el relevamiento.

Carne (costilla): $13.400 por kilo — 5 kg: $67.000

Carbón: $3.000 por unidad — 2 bolsas de 4 kg: $6.000

Tomate perita: $3.000 por kilo — 1 kg: $3.000

Lechuguín: $1.500 por paquete — $1.500

Huevos: $300 por unidad — 3 unidades: $900

Pan francés: $2.600 por kilo — $2.600

Vino ¾ “Finca Natalina”: $3.700 por botella — 3 botellas: $11.100

Gaseosas (Pepsi retornable): $2.600 por botella — 2 de 2 litros: $5.200

Helado palito bombón: $550 por unidad — 10 unidades: $5.500

Costos de otros menús según el tipo de carne

Los precios varían según el tipo de carne elegida. El asado de novillo cuesta $102.800, mientras que el de ternera asciende a $121.600. En opciones más económicas, el de cerdo ronda los $80.800 y el de pollo los $55.900.

A qué se deben los aumentos

Sergio Machuca, referente del centro comercial cordobés, comento que en octubre “se observó un aumento en el valor de la carne debido a la suba en el precio de la hacienda en pie. Desde el Mercado Norte tratamos de absorber parte de esa suba y no trasladarla de manera completa al público”.

Machuca también recomendó anticipar las compras o reservas para las fiestas de fin de año (peceto, asado, cabritos, lechones, pavitas) para asegurar disponibilidad y congelar precios.