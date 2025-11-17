Cuatro espacios clave para entender el presente gastronómico de Buenos Aires

Hay ciudades donde la gastronomía acompaña. Y hay otras, como Buenos Aires, donde la gastronomía narra. En los últimos años, la capital sumó estrellas Michelin, aplaudidos en los Latin America’s 50 Best, menciones en Taste Atlas y una marea de visitantes que cruzan avenidas, barrios y pasajes buscando ritual, recuerdo o simplemente un plato que diga algo verdadero.

Con 7.000 locales, 287 teatros y una agenda cultural inagotable, la ciudad hace lo que mejor sabe: convertir cada experiencia en un relato. Y estos cuatro espacios son su mejor capítulo.

Café Tortoni

Entrar al Tortoni es entrar en un silencio que no pesa: suena a mármol gastado, a madera que escuchó demasiado y a un murmullo que no entiende de épocas. La historia no está colgada en las paredes: está en el aire. Fue testigo de Borges cuando aún caminaba con timidez de genio, de Gardel que se volvió mito, y de tantos nombres que ya parecen parte del inventario del bar.

Fundado en 1858, sobrevivió mudanzas, modas, gobiernos y grietas. Hoy resiste en Monserrat con tango en el subsuelo, jazz que vibra en la noche y una certeza: ahí adentro, Buenos Aires se reconoce sin filtros.

Michelangelo

San Telmo tiene esa cosa de postal gastada que siempre vuelve a estar de moda. En ese universo, Michelangelo es una especie de iglesia laica del tango. Estuvo diez años cerrado, como si el barrio hubiera perdido un latido. Pero en 2022 volvió, intacto en su espíritu, amplificado en su mística.

Por ese escenario pasaron Piazzolla, Amelita Baltar, María Marta Serra Lima, Susana Rinaldi y Sandro. Sí, Sandro: que filmó ahí, cantó ahí y dejó ahí una vibra que todavía se siente en el aire espeso del lugar.

Hoy, después de haber sido hospital y aduana, Michelangelo volvió a encender luces y sobremesas. Es tango vivo, no de museo.

Casa Cavia

Casa Cavia es una experiencia que no se explica: se atraviesa. En una casona de 1927, restaurada con un respeto casi cinematográfico, cada rincón parece diseñado para provocar algo: una idea, un recuerdo, una imagen que se queda. Guadalupe García Mosqueda dirige la propuesta con un pulso que mezcla literatura, diseño y sabor como si fueran un mismo idioma.

Es una casa que te observa mientras la observás. Un manifiesto silencioso donde la cocina cuenta una historia y el espacio la subraya. Un restaurante donde uno va a comer, sí, pero también a demorarse.

Kamay Lounge Casa Gardel

En pleno Pasaje Carlos Gardel, Kamay Lounge irrumpe como un pequeño universo propio. La fachada vidriada abre la puerta a un ejército de toritos de Pucará, figuras andinas que prometen protección y prosperidad como amuletos que vigilan la entrada.

Adentro, el pulso cambia: murales tropicales, cocina a la vista, una luz cálida que parece un abrazo y un patio que podría estar en Lima o en algún rincón perdido de Barranco.

Es el primer local de Raúl Zorrilla en la ciudad, una apuesta de cocina popular peruana con fusión nikkei que encuentra su lugar exacto entre tradición y modernidad, entre barrio y viaje, entre lo local y lo vasto.

Buenos Aires es muchas cosas, pero sobre todo es un modo de habitar: una forma de mirar la historia y transformarla en presente. Su gastronomía hace exactamente eso. Desde los bares que cargan con siglos hasta las cocinas que experimentan sin miedo, la ciudad ofrece experiencias que cuentan quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes estamos intentando ser.

Estos cuatro lugares son solo una muestra. Pero alcanzan para entender algo esencial: Buenos Aires no solo se recorre. Buenos Aires se prueba.