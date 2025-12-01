Desagüe pluvial en Sagrada Familia: Córdoba habilita una obra que beneficiará a más de 20.000 residentes

La Municipalidad de Córdoba inauguró este lunes el nuevo desagüe pluvial y el corredor de avenida Sagrada Familia, una obra que el intendente Daniel Passerini presentó en el lugar, donde se invirtieron 4.200 millones de pesos.

La interención beneficia a más de 20.000 cordobeses a lo largo de ocho barrios que, históricamente, son víctimas de fuertes inundaciones y complicaciones en el tránsito. Por ello, para responder a esa demanda, se instalaron 1.400 metros de cañerías con diámetros de 1,5 a 2 metros, que corren desde el río Suquía hasta Duarte Quirós.

Empresario cordobés que votó a Milei y fabrica heladeras: "Si no logramos pasar esta barrera, vamos a tener que cerrar"

Es importante remarcar que la avenida funciona como punto natural de escorrentía para zonas como Villa Siburu, Villa Alberdi, Las Palmas, Ampliación Las Palmas, Uritorco, Las Dalias, San Salvador y Las Violetas.

El secretario de Desarrollo Urbano, Diego Peralta, destacó que las lluvias recientes pusieron a prueba el nuevo sistema y que la obra “respondió muy bien”. También señaló la incorporación de 38 bocas de captación, distribuidas en toda la traza.

Autoridades de la Ciudad de Córdoba durante la inauguración de la avenida Sagrada Familia.

Una avenida transformada en Corredor de Convivencia

Además del desagüe, Sagrada Familia fue rediseñada para mejorar la movilidad. En un principio, el estacionamiento reducía el espacio por donde se efectuaba el carril, lo que resultaba en maniobras peligrosas y en poca seguridad para los conductores. Ahora, con estacionamiento regulado, un bulevar central y espacios verdes, la avenida permite el tránsito fluido de dos vehículos por mano, favoreciendo la seguridad de autos, motos, colectivos y peatones.

Caen 7,7% las ventas minoristas en Córdoba: indumentaria, alimentos y muebles, los rubros más golpeados en noviembre

Asimismo, con el objetivo es extender los beneficios a sectores estratégicos de la ciudad, las obras incluyeron la recuperación de 11.500 m² de calzada en hormigón, la construcción de 50 rampas de accesibilidad universal y la instalación de 48 luminarias LED en el cantero central.