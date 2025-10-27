Detuvieron a un hombre que roció nafta en una estación de servicio de barrio Alberdi

Un hombre fue detenido en una estación de servicio Puma ubicada en avenida Colón y Chubut, en barrio Alberdi, tras rociar nafta en la playa del establecimiento. El incidente ocurrió aproximadamente a las 4:30 horas y movilizó a una patrulla policial que circulaba por la zona.

Según informó el subcomisario de la Policía de Córdoba, Walter Arévalo, el personal del comercio alertó a los efectivos sobre la situación. "Momentos antes una persona, sin mediar palabra alguna, saca una manguera de un surtidor derrochando nafta en la playa", explicó el oficial.

El detenido había manipulado la manguera de uno de los surtidores y comenzó a derramar combustible sobre el piso de la estación. Antes de que la policía llegara al lugar, un vecino que advirtió la situación logró reducir al individuo y retenerlo hasta el arribo de los uniformados.

No se registraron daños materiales ni faltantes en el establecimiento comercial. Las autoridades continúan investigando los motivos que llevaron al hombre a cometer este acto, que podría haber generado una situación de grave peligro tanto para el personal como para los vecinos de la zona.