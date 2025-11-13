Día Mundial de la Construcción: los errores más costosos en obra y cómo evitarlos

Cada 17 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Construcción, una fecha que reconoce el trabajo de millones de profesionales en todo el mundo. En un rubro donde cada error puede significar pérdidas de tiempo, materiales y reputación, los especialistas de MAPEI Argentina ofrecen claves para lograr obras más seguras, duraderas y eficientes.

Gustavo Weiss: “sin infraestructura no hay crecimiento posible”

El sector atraviesa un momento de crecimiento: según el informe GlobalData Construction Outlook 2025, se proyecta un incremento anual del 8% en la industria local. En ese contexto, la precisión técnica y la planificación se vuelven diferenciales competitivos. “El error más caro no es el que se ve, sino el que se descubre cuando la obra ya está terminada. En MAPEI desarrollamos productos y asesoramiento técnico para que eso no ocurra”, explican desde el equipo técnico de la compañía.

¿Cuáles son los errores más costosos en obra?

MAPEI identifica cuatro errores frecuentes que afectan la calidad y durabilidad de las construcciones, junto con sus respectivas recomendaciones para prevenirlos:

Impermeabilizar “a último momento”

La humedad sigue siendo una de las principales patologías en obra. Aplicar soluciones improvisadas o de baja calidad puede arruinar revestimientos y estructuras.

Cómo evitarlo: incorporar los sistemas impermeabilizantes desde la primera etapa del proyecto, no al final. Elegir el adhesivo incorrecto para cada superficie

Cada material —porcelanato, mármol o cerámica— necesita un adhesivo específico. Usar uno inadecuado puede provocar desprendimientos o fisuras.

Cómo evitarlo: consultar las fichas técnicas, seguir las normas de aplicación y apoyarse en asesoramiento profesional. Acelerar el fraguado o el secado

El apuro es enemigo de la calidad. No respetar los tiempos de fraguado o trabajar bajo condiciones inadecuadas puede generar tensiones invisibles que luego comprometen la estructura.

Cómo evitarlo: respetar los tiempos indicados y utilizar productos de fraguado controlado. No capacitarse en nuevos materiales y técnicas

La innovación en materiales avanza más rápido que los hábitos. Muchos errores surgen por falta de actualización.

Cómo evitarlo: invertir en formación continua y asistencia técnica. En Argentina, más de 11.500 personas se capacitaron en oficios técnicos entre 2023 y 2024, según el programa “Capacitaciones que Emplean” de la OEI.

“Construir bien no depende solo del producto, sino de cómo se aplica. Nuestro objetivo es acompañar a los profesionales para que cada obra sea una oportunidad de aprendizaje y mejora continua”, destacan desde MAPEI Argentina.