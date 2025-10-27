Dónde más pegó la ola violeta: así votaron las localidades que impulsaron el triunfo de Roca

Gonzalo Roca, candidato de La Libertad Avanza, se impuso en las elecciones legislativas de Córdoba con el 42,35% de los votos y consolidó así el dominio libertario en la provincia. En segundo lugar, se ubicó Provincias Unidas, la fuerza referenciada con Juan Schiaretti, que alcanzó el 28,32%, mientras que Defendamos Córdoba quedó en tercer puesto con el 8,75%.

Uno de los epicentros del voto libertario fue Río Segundo, que se convirtió en el departamento más afín a Javier Milei en toda la provincia, con un 45,05% de adhesión. Dentro de ese distrito, la localidad de Las Junturas se destacó aún más: allí Roca cosechó el 52,81% de los votos, mientras que Provincias Unidas quedó muy por detrás, con el 27,18%.

Aunque pequeña, Las Junturas ofrece un termómetro interesante del clima político cordobés. Con apenas 1.662 personas habilitadas para votar distribuidas en cinco mesas, el 70% del padrón concurrió a las urnas: fueron 1.174 votantes, mientras que 488 ciudadanos optaron por no participar. De los votos emitidos, el 93,69% fueron afirmativos, el 3,91% en blanco y el 2,38% nulos, un dato que muestra un nivel de participación activa y con decisión clara.

En el mapa provincial, los libertarios no solo arrasaron en los grandes centros urbanos, sino también en las localidades más pequeñas. De hecho, se registraron casos curiosos: en localidades con apenas unos pocos votantes, como Cañada Machado Sud, en el mismo departamento de Río Segundo, la lista de Roca obtuvo el 100% de los sufragios.

Si se amplía la mirada, otras localidades importantes también pintaron de violeta el mapa cordobés. En Villa Allende, La Libertad Avanza se impuso con el 51,26%, mientras que en Villa Carlos Paz la victoria fue aún más holgada, con el 54,28%. En el norte, Sinsacate, del departamento Totoral, también acompañó la tendencia: allí Roca logró el 53,71%. En la ciudad de Oliva, del departamento Tercero Arriba, los libertarios consiguieron el 51,68% de los votos. Esto según datos de la Dirección Nacional Electoral.

Sin embargo, no todo el territorio provincial se tiñó del color libertario. Los departamentos de Minas y Sobremonte se mantuvieron como bastiones donde Provincias Unidas resistió y logró imponerse ampliamente. En Minas, por ejemplo, de las 14 localidades que lo componen, Roca no consiguió ganar en ninguna, un contraste marcado respecto al resto del mapa cordobés.