El juez federal Sánchez Freytes resolvió que la causa Dagatti debe seguir en la justicia provincial

Esta mañana el juez federal, Alejandro Sánchez Freytes, resolvió rechazar el planteo de inhibitoria que presentaron los abogados defensores del empresario riocuartense, Alicio Dagatti, para que el expediente pase de la justicia provincial a los tribunales del Parque Sarmiento.

El magistrado consideró que no hay razones que justifiquen la competencia extraordinaria de la investigación. Se basó en la naturaleza provincial del delito de narcomenudeo por la cantidad y destino de la droga, en este caso el complejo carcelario de Bouwer.

“Entiendo que de la presentación efectuada por los letrados no surge ningún elemento que me permita encuadrar los hechos en delitos de competencia federal, teniendo en cuenta principalmente la cantidad de droga secuestrada, la forma en que estaba fraccionada, y que su distribución estaba inequívocamente destinada para el consumo dentro del mismo establecimiento penitenciario; es decir que los hechos no se enmarcan en el delito de transporte de estupefacientes sino claramente en la figura de narcomenudeo”, argumentó.