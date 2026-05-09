El malestar económico llegó a un nivel pico en las encuestas

La economía doméstica perfora la paciencia política y la tolerancia al sacrificio entra en zona de riesgo: durante buena parte del ciclo del presidente Javier Milei, una porción del electorado aceptó costos inmediatos a cambio de una expectativa de orden macroeconómico que parece diluirse en los últimos meses. Según la última encuesta nacional de consultora Delfos, en abril un acumulado de casi 70% de los argentinos tuvo dificultades para afrontar los gastos económicos mensuales (suma de muy probable + probable), vs 31% de baja o nula probabilidad.

El evolutivo interanual muestra al valor desfavorable en el pico de la serie, más que duplicando al favorable. “La base material del malestar es evidente. Aún no se observa una sociedad en crisis terminal, pero sí una mayoría que vive bajo presión constante: salarios que no alcanzan, imposibilidad de ahorrar, ajuste de consumos, endeudamiento, desempleo y cierre de empresas aparecen una y otra vez como motivaciones de evaluación negativa o pesimista. No es un malestar abstracto: es una situación concreta de pérdida de capacidad para sostener la vida mensual”, amplía el informe.

En la misma línea, la más reciente encuesta nacional de Atlas Intel & Bloomberg reportó malestar mayoritario en tres dimensiones de la economía: la doméstica/familiar (58%), la del país (68%) y a nivel del mercado de trabajo (74%). En los tres casos, los saldos resultantes son ampliamente desfavorables: de -36 puntos porcentuales (pp) a -64 pp. Peor todavía, la negatividad del presente genera pesimismo a futuro: el mismo informe muestra expectativas desfavorables en las tres dimensiones medidas, con saldos negativos que oscilan entre -19 pp y -25 pp.

En tanto, el optimismo se ubica entre 30% y 34%, es decir, en el mismo orden de magnitud del voto duro de La Libertad Avanza (LLA) en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto de 2023 y la primera vuelta presidencial del mismo año.

Aseguran que el caso Adorni agrava el malestar social en plena crisis económica

El bastión violeta



¿Qué sucede en Córdoba, bastión de LLA desde 2023? Según la última encuesta provincial de consultora Zentrix, una primera minoría del 41% califica de manera negativa su situación económica actual, vs. poco menos de un tercio que la evalúa de manera positiva; por otro lado, casi 27% la define como neutra. La negatividad está apenas por debajo de los niveles pico de meses anteriores, pero claramente se despegó del optimismo en abril.

En ese marco, casi 77% de los cordobeses dice que con sus ingresos no llega más allá del 20 de cada mes, vs. apenas 23,1% acumulado entre quienes llegan bien y pueden ahorrar. Esto pone en evidencia lo ajustado de la situación económica de los comprovincianos, que termina de manifestarse en que 84,4% siente que su poder adquisitivo se deterioró en el último año, según la reciente medición de consultora Varianza en este distrito clave.

En síntesis: el malestar económico alcanzó niveles récord a nivel nacional, lo que refleja una fuerte presión sobre la economía doméstica; la tolerancia social al ajuste parece haber llegado a un límite, ya que la expectativa de mejora macroeconómica que sostenía parte del apoyo político al gobierno comenzó a debilitarse; las percepciones negativas abarcan tanto la economía familiar como la situación del país y el mercado laboral, con saldos ampliamente desfavorables y expectativas futuras predominantemente pesimistas; en Córdoba también predomina una visión negativa de la situación económica actual, con evaluaciones desfavorables y altos niveles de dificultad para llegar a fin de mes; y el deterioro del poder adquisitivo es una percepción generalizada entre los cordobeses.

(*) Analista de opinión pública y mercado

@berranorman