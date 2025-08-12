Exclusivo: Dónde estará el primer KFC a la calle en Córdoba

El icónico KFC (Kentucky Fried Chicken) se prepara para inaugurar su primer local a la calle en la ciudad de Córdoba antes de fin de año. La marca estadounidense eligió un punto neurálgico: Plaza España, en el corazón del barrio Nueva Córdoba, en un inmueble que lleva dos décadas sin uso y que ahora será completamente renovado.

La coordinación del alquiler y la selección del sitio estuvieron a cargo de Petrini Inmobiliaria, encargada de encontrar un espacio con gran visibilidad y alto tránsito peatonal. Tras evaluar varias áreas de la ciudad, incluyendo el centro y la zona norte, Punto a Punto confirmó que KFC eligió finalmente el local que anteriormente ocupaba el Goethe Institut, ubicado junto al emblemático McDonald’s de la Plaza España.

El local contará con aproximadamente 250 m2 y se estima que generará 40 puestos de trabajo en blanco. Las obras ya comenzaron, con el objetivo de llegar a la inauguración antes de fin de año, aunque la fecha exacta aún no está confirmada.

"Buscamos un punto que genere mucho impacto para la llegada de la marca a Córdoba. Plaza España es un polo gastronómico en crecimiento, rodeado de cadenas reconocidas, y garantiza un alto tránsito peatonal", destacaron por parte de la inmobiliaria.

La apertura de KFC se enmarca en una tendencia de concentración de marcas internacionales en Nueva Córdoba. En Plaza España ya conviven McDonald’s y Mostaza, y la llegada de la cadena de pollo frito refuerza la zona como polo gastronómico. La ubicación responde a la estrategia global de KFC de generar un fuerte "ruido" de marca.

La apertura representa inversión privada y generación de empleo. Desde Petrini remarcan que la llegada de una marca internacional "activa a toda la ciudad", ya que impulsa el comercio circundante y potencia el atractivo de la zona.