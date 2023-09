El intendente de Río Tercero dijo que va a dejar “el alma” para que Patricia Bullrich sea presidenta, luego de que algunos diputados del PRO votaran en contra de la creación de la universidad con sede en esa ciudad.

Mauricio Macri: “El populismo es muy contagioso”

Universidad

“El PRO iba a votar la creación de la universidad hasta último momento y por alguna confusión algunos diputados se retiraron y el PRO terminó votando en contra, tema que hable con Cristian Ritondo y con la propia Laura Rodríguez Machado, que habló con Patricia y entendieron cómo había sido la situación. Está todo aclarado. No hay ninguna tensión”, explicó el jefe municipal de Río Tercero.

“Terminó diciéndome Laura, la verdad fue un error, fue un enojo de último momento de algunos diputados porque también le quisieron adjudicar a Patricia la decisión. Ella me había manifestado que el PRO iba a votar, cosa que era inédita porque el PRO no había votado creación de universidades, era la única que iba a votar y muchos del bloque radical también”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además expresó que “en el caso del radicalismo la educación pública es un valor trascendente”.

Universidad Nacional de Río Tercero ya es realidad, tiene media sanción de Diputados

Críticas

“El triunfo más importante de Juntos por el Cambio en Córdoba lo di yo. Yo saqué 50 puntos. Muchos hablan y no han aportado nada. Los únicos que hemos dado un triunfo somos los intendentes radicales de Córdoba, los que le ponemos el lomo y no somos considerados en la opinión”, sostuvo Ferrer.

También afirmó que “no va a haber una ruptura”. “Vamos a trabajar para ganar la elección, después hay muchos que aprovechan el ruido para tirar una chicana. Yo trabajo en la gestión. Hice todo lo que he podido por Juntos por el Cambio en Córdoba. He dejado mucho tiempo de mi ciudad para atender cuestiones provinciales, nadie me va a reprochar el esfuerzo”, añadió.

Ganancias

“Evolución no dio cuórum para que se bajara el impuesto a las Ganancias. La ley de bajar impuesto a las Ganancias tuvo 135 votos a favor. Esos mismos 135 eran los que le daban el cuórum al kirchnerismo”, reiteró Ferrer.

Al fundamentar su posición, precisó que “lo único que hicieron algunos diputados de Evolución es bajar más rápido porque ya se sabía que el kirchnerismo tenía el cuórum”. “Se sabía que tenían los votos para tratar el tema, algunos bajaron antes para tratar la universidad, Brouwer de Koning lo hizo desde mi respaldo”, fundamentó.

Macri

Al ser consultado sobre la frase de Mauricio Macri, quien expresó que “el populismo es muy contagioso”, Ferrer respondió: “Habrá que ver qué hizo él en su gobierno para bajar los planes sociales, ganancias, no hizo cambios profundos en algunos temas, nadie lo trata de populista por eso, porque entendemos los pormenores”.

Cómo votaron los cordobeses

Por la creación de la universidad votaron Oscar Agost Carreño (PRO), Héctor Baldassi (PRO), Gabriela Brouwer de Koning (Evolución radical Córdoba), Rodrigo de Loredo (Evolución radical), Marcos Carasso (UCR Córdoba), Soledad Carrizo (UCR Córdoba), Pablo Carro (Frente de Todos Córdoba), Natalia De la Sota (Córdoba Federal), Gabriela Estévez (Frente de Todos), Eduardo Fernández (Frente de Todos), Eduardo García Aresca (Córdoba Federal) Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Mario Negri (UCR Córdoba), Víctor Romero (UCR Córdoba).



Ausentes:

Soher el Sukaria (PRO Córdoba), Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica Córdoba), Laura Rodríguez Machado (PRO Córdoba), Adriana Ruarte (PRO Córdoba).