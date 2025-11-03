Córdoba pone fecha al último día de clases: todo lo que tenés que saber sobre el cierre del año escolar

Después de un año cargado de actividades, evaluaciones y jornadas extendidas, los estudiantes cordobeses ya pueden marcar la fecha que pondrá punto final al ciclo lectivo 2025. Según el calendario escolar oficial del Ministerio de Educación, las clases concluirán el viernes 19 de diciembre, cumpliendo con los 190 días obligatorios que exige el Consejo Federal de Educación.

Fechas de finalización del ciclo lectivo en el país

En el panorama nacional, Córdoba figura entre las provincias que llevarán el ciclo lectivo hasta el 19 de diciembre, al igual que Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Río Negro y CABA.

Por el contrario, Catamarca, Jujuy y Santa Fe darán por finalizado el año escolar antes: el 12 de diciembre, mientras que La Pampa será la última en cerrar el ciclo, con clases hasta el 26 de diciembre. En tanto, así queda el calendario por provincia