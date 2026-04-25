“Gebel se inscribe en una derecha moral y religiosa, cercana al modelo Bukele”

La irrupción de figuras provenientes del mundo religioso en el debate público vuelve a abrir interrogantes sobre los cruces entre fe, política y poder en la Argentina. En ese contexto, el sociólogo Ariel Goldstein analizó en el programa Punto y Aparte (Punto a Punto Radio 90.7) el fenómeno de Dante Gebel, un pastor evangélico con fuerte presencia mediática y creciente visibilidad regional, cuya proyección política genera expectativas y dudas.

—¿Quién es Dante Gebel? ¿Cómo lo definiría?

—Es un pastor evangélico que comenzó su carrera en la Argentina, en Buenos Aires, y luego siguió un recorrido bastante común entre los pastores exitosos: radicarse en Estados Unidos. Ese país funciona como una especie de vidriera para la región. Es como la fase superior de la carrera: instalarse allá, abrir su propia iglesia y acceder a mayores recursos. Su crecimiento se explica, en parte, por ese modelo y por una prédica que le ha dado mucho éxito, sostenida también por donaciones. Pero hay un punto que genera interrogantes: en Estados Unidos, a diferencia de las empresas, las iglesias no están obligadas a presentar el mismo nivel de detalle sobre sus ingresos, por lo que no está claro de dónde provienen exactamente los fondos. Además, tiene una dimensión muy fuerte en lo mediático y lo performático. Es un personaje carismático, con millones de seguidores, que construye una especie de espectáculo en torno a su figura y a su mensaje.

—¿Hay un proyecto político detrás? ¿Dónde se ubica ideológicamente?

—Todo indica que se mueve en un espacio conservador. Su cercanía con figuras como Nayib Bukele no es neutral. Bukele representa una derecha dura en América Latina, con políticas de seguridad muy fuertes y cuestionamientos en materia de derechos humanos. Además, dentro del mundo evangélico en Estados Unidos hay vínculos con sectores cercanos a Donald Trump. En el caso específico de Gebel no puedo afirmarlo directamente, pero sí se inscribe dentro de una corriente más amplia de religiosidad con afinidad hacia posiciones de derecha. Yo lo ubicaría dentro de una derecha moral y religiosa.

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—¿Puede evolucionar hacia un discurso más confrontativo, más político en términos tradicionales?

—No lo tengo del todo claro, pero hay algo que es casi inevitable en la política argentina: la necesidad de construir un enemigo. Hoy es muy difícil hacer política sin eso. El kirchnerismo lo tuvo, Macri también, y Milei lo llevó a un extremo. Esa lógica va a seguir presente. Si Gebel quiere avanzar en política, probablemente tenga que definir contra quién se posiciona. Hoy eso todavía no aparece con claridad en su discurso, y es un punto que genera expectativa. Es probable que con el tiempo ese antagonismo se construya.

—Él se presenta como outsider: ¿eso le juega a favor o en contra?

—Puede jugarle a favor, pero tiene un problema: hay un alto nivel de desconocimiento fuera del mundo evangélico. Es muy popular dentro de ese ámbito, pero hacia afuera no necesariamente. Para construir un proyecto político más amplio va a tener que romper ese techo de conocimiento y ampliar su base.

—Hay una pregunta clave: ¿de dónde sale el dinero que sostiene este armado?

—No lo sé, y es una pregunta muy importante. Hay información que señala que los fondos provienen de Estados Unidos, pero no está claro de dónde exactamente. Es un punto que debería investigarse, porque estamos hablando de un nivel de vida muy alto, con uso de jets privados y una estructura importante detrás. Todo eso requiere financiamiento, y hoy no hay claridad sobre ese origen.