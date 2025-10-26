La Libertad Avanza arrasa en Córdoba: Gonzalo Roca promete llevar las reformas al Congreso

La Libertad Avanza (LLA) consolidó su fuerza en Córdoba con un resultado arrollador en las elecciones legislativas. El espacio obtuvo el 42,4% de los votos y se quedó con cinco de las nueve bancas en disputa, en una jornada que ratificó el respaldo provincial al proyecto encabezado por Javier Milei.

Desde el búnker cordobés, el flamante diputado nacional Gonzalo Roca celebró la victoria junto a dirigentes y militantes libertarios. “Los cordobeses entendimos el mensaje que le teníamos que dar al mundo, el mensaje que le teníamos que dar a Córdoba y el que le teníamos que dar a la Nación: ser el faro de la libertad, ser reformistas y seguir por este camino que emprendimos en 2023. El camino correcto para llevar adelante las transformaciones y los cambios que el país necesita para dar vuelta la página y cambiar -para siempre- la historia de nuestro país y la historia de Córdoba”, expresó emocionado ante una multitud.

Luis Juez: "La gente le ha dado una oportunidad en serio y ojalá que se aproveche"

“Siempre fuimos el caballo que tiró del carro de la historia argentina, y esta vez no fue la excepción. Pintamos de violeta la provincia”, expresó el dirigente, visiblemente emocionado.

El diputado libertario sostuvo que comienza una nueva etapa política para el país, enfocada en consolidar las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno. “Ahora comienza una nueva etapa. No se trata solo de defender los cambios que iniciamos en 2023, sino de profundizarlos y llevar adelante las reformas que el país necesita. Durante la campaña dijimos que estábamos en un momento bisagra, y Córdoba entendió ese desafío, lo atravesó y respondió con fuerza”, señaló.

Roca también anunció que los cinco legisladores electos por LLA se sumarán al bloque nacional que conduce Gabriel Bornoroni, para trabajar de manera coordinada y llevar las ideas de la libertad al Congreso.

Así votó a Milei la ciudad de Córdoba en las Elecciones Legislativas 2025

En el cierre, el dirigente agradeció el apoyo del electorado cordobés y aseguró que la provincia volvió a marcar tendencia a nivel nacional: "visitamos más de 180 empresas e instituciones intermedias y vimos de cerca la necesidad de Córdoba de contar con impuestos más bajos y menos trabas burocráticas. Eso lo pide a gritos, y lo demostró con claridad en las urnas: la diferencia de casi 14 puntos que obtuvimos en estas elecciones refleja la fuerza y el mensaje contundente de la población cordobesa, que exige un cambio profundo y duradero".