Grave situación padeció un fiscal en un juicio por homicidio

En un juicio por el asesinato de un joven de 26 años se produjo una situación inquietante y grave que tuvo como víctima al fiscal de Cámara, Marcelo Fenoll, al abogado querellante Nicolás Díaz y a familiares de testigos que fueron amenazados por allegados a los imputados.

El debate oral comenzó el lunes pasado en sala unipersonal de la Cámara 5a del Crimen, presidida por Alfredo Villegas. Los acusados son: Tomás David Romero, por el homicidio de Ever Fabián González a mediados de 2023; su madre Silvia Karina Romero y su hermano Tobías Lautaro Romero, por amenazas calificadas por el empleo de un arma de fuego.

Solo Tomás Romero está detenido con prisión preventiva. El resto se encuentra en libertad.

Qué se juzga

El juicio intenta desentrañar un crimen que se habría producido por el dominio de territorio en barrio Colón. El homicidio sucedió en julio de 2023. La víctima fue Ever Fabián González y, según la acusación, el autor fue Tomás David Romero.

El trasfondo es el manejo impune de drogas y armas, amenazas y pactos de silencio.

Qué pasó en el juicio

Al iniciar el debate oral, el fiscal Fenoll pidió que se retirara del recinto otro de los hijos de Silvia Karina Romero, Joel Piscitello, sosteniendo que podría haber participado en hechos posteriores a los juzgados. Piscitello, además, tiene otra acusación por un homicidio ocurrido en Villa El Libertador.

Uno de los testigos clave del crimen de González, al declarar en el juicio cambió diametralmente su declaración. A partir de un minucioso interrogatorio, Fenoll consiguió que se sincerara.

Ayer, miércoles, sucedieron los episodios preocupantes. Apenas terminó la audiencia, Silvia Karina Romero, Tobías Lautaro Romero y allegados que los acompañaban como público en el debate, se presentaron en el pasillo que da a la Fiscalía, interceptaron al abogado Díaz, lo increparon hasta que pudo resguardarse en una sala. En ese mismo instante, el fiscal Fenoll se retiraba de su despacho y fue objeto de insultos y acusaciones de actuación espuria por parte de Silvia Karina Romero.

Luego, Fenoll se enteró de que vecinos de barrio Colón, donde ocurrió el crimen y residen los acusados, averiguaron su número de teléfono.

Por la tarde, la madre de uno de los testigos que había declarado, recibió una amenaza con armas de parte de Joel Piscitello quien le dijo expresamente que era por lo que su hijo había expresado en el juicio. Por esta circunstancia se dio noticia a una fiscalía que ya investiga el amedrentamiento.

Prácticamente, toda la familia de Piscitello, el padre de los hermanos Romero y su pareja Silvia Karina Romero tienen antecedentes de condenas por homicidios.

La gravedad de la situación motivó la intervención del Fiscal General en apoyo al fiscal Fenoll, al fiscal que investiga los hechos referidos y a todos los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.