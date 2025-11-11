Imputaron por abuso sexual agravado al presidente de la Federación de Golf de Córdoba

La Justicia de Córdoba imputó por abuso sexual agravado a Marcelo César Martínez, presidente de la Federación de Golf de Córdoba. La medida fue adoptada por la Fiscalía de Distrito contra la Integridad Sexual, a cargo de la fiscal Ingrid Vago, en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia de una trabajadora de la institución.

La víctima, una mujer de 27 años que realizaba tareas de limpieza en el predio deportivo de Villa Allende, relató haber sido sometida a situaciones de violencia psicológica, verbal y abusos sexuales por parte del dirigente. Según la abogada patrocinante, María Terragno, los hechos se extendieron durante más de un año y ocurrieron en distintos espacios del predio, principalmente en un sector cerrado donde se guardan los elementos de golf.

“Fue un proceso largo. Esta persona era sometida con promesas de un mejor futuro, pero también con la amenaza de que no iba a acceder a beneficios laborales si no accedía a los favores sexuales que se le pedían”, explicó la letrada. Terragno sostuvo que las situaciones fueron “sistemáticas y continuadas”, y que su defendida presenta un “daño psicológico profundo” derivado de los abusos.

Mientras la investigación avanza, Martínez permanece en libertad. La representante legal de la denunciante manifestó su preocupación por los posibles vínculos políticos del dirigente, aunque aclaró que confía en que no interferirán en el curso de la causa. La Fiscalía continúa recabando testimonios y pruebas para determinar la responsabilidad penal del acusado.

