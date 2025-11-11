Condenaron a prisión perpetua a Hernán Felipe Herrera por el femicidio de Christelle Heredia

La Justicia de Córdoba dictó prisión perpetua para Hernán Felipe Herrera Larena, ciudadano chileno acusado del femicidio de Christelle Verónica Heredia, ocurrido el 16 de junio de 2024 en barrio General Paz. El fallo fue leído este martes en la Cámara 12ª del Crimen.

El acusado llegó al debate imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, además de amenazas y privación ilegítima de la libertad por un hecho previo.

Según la investigación, la relación de ocho meses entre la víctima y su agresor estuvo marcada por la violencia psicológica, económica y física, hasta que Herrera la asesinó con extrema brutalidad, apuñalándola y golpeándola antes de llamar al 911 para confesar el crimen. Se supo que el condenado ya tenía antecedentes por violencia de género en Chile, con al menos dos denuncias previas por parte de exparejas, una de ellas con lesiones registradas en una causa judicial con carácter reservado.

Durante el juicio, la madre de Christelle, María Teresa Alfaro, hizo uso de la penúltima palabra y ofreció un testimonio cargado de dolor: “Esto nos arruinó la familia. Nos destruyó. El papá de Christelle murió hace meses por esto”, expresó entre lágrimas. Al conocerse el veredicto, la mujer gritó: “Te vas a pudrir, basura, asesino. Vos y tu familia, basura”, mientras la sala estallaba en aplausos. Más tarde, declaró: “Es una bestia sanguinaria, tiene que estar en su lugar. No es un loco, es un siniestro”.

El juicio también expuso los antecedentes psiquiátricos del acusado, según declaró su madre, quien relató que desde los 16 años Herrera presentaba problemas de salud mental y había sido diagnosticado en Chile con trastorno bipolar, de ánimo y personalidad obsesiva. A pesar de esa línea de defensa, el fiscal Antuña sostuvo que la prueba reunida demostraba su imputabilidad: “Hay elementos suficientes para arribar a un veredicto de condena”, señaló.

Declaraciones durante el juicio

Entre los testimonios más relevantes se destacó el de Cecilia Nahir Sigán, amiga cercana de Christelle, quien describió la relación como “controladora y manipuladora”. Relató que Herrera ejercía control sobre los gastos, los vínculos y la vestimenta de la víctima, además de mostrar celos obsesivos y conductas machistas. “Estaba obsesionado con las parejas anteriores de ella, con la ropa que usaba, con lo que publicaba en redes. Le decía: ‘O sos mía o no sos de nadie’”, recordó.

La madre del agresor, por su parte, reconoció que sabía de las amenazas y del intento de asesinar a Christelle semanas antes del crimen, motivo por el cual le habían comprado un pasaje a Chile para que regresara. Sin embargo, la advertencia llegó tarde.

Tras la lectura de la sentencia, Alejandra Heredia, hermana de la víctima, expresó que la condena representa “un alivio después de tanto sufrimiento”. Afirmó que la familia atravesó meses de angustia, pero que “por lo menos se puede decir que en Córdoba hay femicidios y hay justicia”. También apuntó contra la madre del femicida: “Sabía lo que era su hijo, fue cómplice de todo esto”.

Finalmente, Alejandra dejó un mensaje a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia: “Que las chicas hablen, aunque sea una, porque se puede salvar una vida más, una amiga, una prima, una hija”.