Infinito Water Park reprogramó su apertura por el clima: cuál es la nueva fecha

Infinito Water Park anunció la reprogramación de su apertura al público,que finalmente se realizará el jueves 15 de enero, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días, que impactaron en las tareas operativas finales del parque acuático.

Desde la organización explicaron que la decisión surge de una evaluación técnica y operativa integral del predio, con el objetivo de garantizar que la primera experiencia de quienes visiten el parque —familias, niños y grupos— se desarrolle en un entorno plenamente seguro, confortable y con todas las atracciones y servicios funcionando al ciento por ciento.

“Priorizamos que el parque abra sus puertas en condiciones óptimas, asegurando una experiencia integral y segura para todos los visitantes”, señalaron desde Infinito Water Park, al tiempo que destacaron que la reprogramación busca evitar aperturas parciales o con servicios limitados.

En caso de que las condiciones climáticas del jueves 15 de enero no permitan una operación plena, la apertura al público se trasladará a la primera ventana climáticamente favorable inmediata, prevista para el viernes 16 de enero, manteniendo los mismos criterios de seguridad y estándares de calidad.

En cuanto a las entradas ya adquiridas, desde la empresa aclararon que todas aquellas compradas para ser utilizadas entre el 10 y el 15 de enero conservarán su validez y podrán utilizarse en cualquier otro día de la temporada 2026, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Además, recordaron que los pases cuentan con seguro de lluvia, una política pensada para brindar tranquilidad a los visitantes frente a contingencias climáticas.

Por otra parte, se informó que el acto oficial de inauguración y corte de cintas se mantiene sin modificaciones y se llevará a cabo el viernes 16 de enero, con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, junto a directivos del proyecto e invitados especiales.

Finalmente, desde Infinito Water Park indicaron que toda la información actualizada será comunicada a través de los canales oficiales del parque, donde se brindarán detalles ante cualquier eventual cambio vinculado a las condiciones climáticas.