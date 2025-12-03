Inflalandia en Córdoba: cómo es el parque inflable más grande del país y cuánto cuesta la entrada

Inflalandia comenzó a funcionar en Córdoba con un formato que combina juegos inflables de gran tamaño, desafíos interactivos y sectores temáticos pensados para todas las edades. La propuesta apunta a familias, grupos de amigos y público general que busca actividades recreativas en un entorno seguro y de gran escala.

Ubicado sobre avenida Ramón Cárcano, junto al Parque Bustos, Inflalandia abre sus puertas todos los días desde las 18. De domingo a jueves funciona hasta las 23, mientras que viernes, sábados y feriados extiende su horario hasta las 2. La entrada general tiene un valor de $15.000.

El parque reúne castillos inflables, toboganes altos, trampolines y estructuras diseñadas para que niños, jóvenes y adultos puedan participar sin restricciones. También incorpora áreas digitales, desafíos de habilidad y experiencias inmersivas que permiten recorrer el predio con múltiples actividades.

Entre los atractivos más destacados se encuentran: