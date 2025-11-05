Insólito: rescataron a 27 gatos "en malas condiciones sanitarias" en Córdoba

La Policía de Córdoba rescató a más de 25 gatos "en malas condiciones sanitarias" en una vivienda de barrio Quintas de Santa Ana de la capital cordobesa.

Calendario escolar 2025 en Córdoba: ¿Cuándo terminan las clases en la provincia?

"Gatos en malas condiciones nutricionales"

Agentes de la Patrulla Ambiental, en un trabajo colaborativo con la Municipalidad de Córdoba, realizaron el martes un allanamiento en una vivienda ubicada sobre el bulevar Quintas de Santa Ana al 100, tras una investigación que reveló "la posible existencia de animales en situación de maltrato".



Los policías hallaron dos gatos domésticos adultos y 25 cachorros de hasta dos meses de edad, que se encontraban "en malas condiciones higiénico-sanitarias", indica un parte oficial.

Escuelas de Córdoba implementan nuevas reglas para celulares: qué está permitido y qué no

Asistencia de una médica veterinaria

El operativo contó con la colaboración de personal del ente BioCórdoba de la Municipalidad de Córdoba y la asistencia de una médica veterinaria.

Además "se determinó que los gatos presentaban malas condiciones nutricionales, congestión, secreción nasal y síntomas compatibles con el complejo respiratorio felino".



"Por disposición judicial, todos ellos fueron trasladados a un depositario judicial ubicado en Barrio Villa Cabrera, donde recibirán atención veterinaria y los cuidados necesarios para su recuperación", concluye el comunicado policial.