Inteligencia artificial en salud: la revolución en la atención médica desde Medio Oriente para prevenir enfermedades

En medio de una transformación tecnológica sin precedentes, Abu Dhabi se consolida como uno de los principales referentes globales en salud digital. El emirato lleva adelante un modelo de atención médica basado en inteligencia artificial (IA), análisis genético y plataformas integradas que permiten detectar enfermedades antes de que aparezcan los primeros síntomas. El enfoque está despertando interés en múltiples países del sur global, y podría servir como inspiración para repensar los sistemas sanitarios de América Latina.

La clave está en el uso de datos. Más de 800.000 ciudadanos emiratíes ya fueron secuenciados genéticamente, lo que permite identificar predisposiciones a enfermedades como el cáncer o trastornos hereditarios en forma temprana. A través de aplicaciones móviles, los pacientes pueden gestionar sus tratamientos, acceder a sus historias clínicas y conectar dispositivos portables para monitorear su salud en tiempo real.

“Usamos IA para predecir condiciones, mejorar los resultados médicos y reducir los costos del sistema”, explicó Dimitris Moulavasilis, CEO de M42, la empresa de salud con sede en Abu Dhabi que opera en 27 países y atiende a más de 15 millones de pacientes. Además, subrayó que la compañía ya desarrolló un entorno seguro de investigación para colaborar con laboratorios farmacéuticos en el desarrollo de nuevos fármacos personalizados.

Uno de los casos paradigmáticos fue el de una mujer emiratí de 40 años que, gracias a un análisis genético, supo que tenía un 100% de probabilidades de desarrollar cáncer de tiroides. El diagnóstico precoz permitió tratarla antes de que la enfermedad se manifestara. También se detectó una mutación genética en un niño de ocho años que perdía la visión, lo que posibilitó un tratamiento a tiempo.

M42 está expandiéndose rápidamente, con operaciones en América Latina (incluidos Brasil y Chile), Europa, Asia Central y el Golfo Pérsico. En Uzbekistán, colabora con el programa nacional de genómica, mientras que en África y otras regiones del sur global busca implementar sistemas sanitarios digitales desde cero, aprovechando la falta de infraestructura previa como una ventaja.

"Hay una oportunidad única en los países con menos recursos para construir modelos más eficientes desde el inicio", señaló Moulavasilis. En ese sentido, destacó que el gran desafío no es tecnológico, sino humano: "El déficit mundial de personal de enfermería es crítico, pero la digitalización permite que se enfoquen en cuidar, no en tareas burocráticas."

Aunque M42 aún no desembarcó en Estados Unidos, ya opera en buena parte de Europa y proyecta un crecimiento anual sostenido del 8 al 10%. Su enfoque apunta no solo a prolongar la vida, sino a mejorar su calidad: "La gente no busca vivir 200 años, sino llegar al final de su vida biológica con buena salud".

La experiencia de Abu Dhabi demuestra que el cruce entre ciencia de datos, IA y salud puede redefinir la atención médica en todo el mundo. En Córdoba y otras regiones con sistemas fragmentados o sobrecargados, el modelo invita a pensar en nuevas formas de prevención, diagnóstico y gestión sanitaria con apoyo digital.