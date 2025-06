Juicio del Neonatal: 10 preguntas claves sobre cómo será la deliberación de los jurados

La Cámara 7a del Crimen citó para mañana, miércoles 18 de junio a las 9:00, a la última audiencia del histórico juicio por presuntas muertes y descompensaciones de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Hay 11 personas acusadas. La imputación de mayor gravedad es contra la enfermera, Brenda Agüero, por cinco homicidios y ocho tentativas de homicidios de bebés.

El resto son funcionarios del hospital y del Ministerio de Salud, a quienes se juzga por no denunciar a tiempo e interrumpir lo que se considera una sucesión serial de presuntos ataques criminales.

La decisión está en manos de ocho jurados populares y dos jueces técnicos. PERFIL CÓRDOBA entrevistó a Gonzalo Romero, a cargo de la Oficina de Jurados Populares de la Justicia de Córdoba para conocer cómo se producirá el fallo que establecerá si hay condenas o absoluciones para cada uno de los imputados. Respondió sobre las 10 claves de la decisión final en el histórico proceso judicial.

-¿Cómo es la deliberación de los jurados?

-Pasarán a deliberar solamente los ocho jurados titulares. Son los que están desde el primer día. Ellos primero deliberan a solas, en base a una guía o instrucciones que les hizo la presidenta del tribunal, Patricia Soria. Esto es importante destacar porque en otras provincias, esas instrucciones se litigan. Es decir, sin los jurados populares presentes, el tribunal con los abogados defensores y querellantes discuten qué instruirán a los jurados. Así funciona en Estados Unidos y en la mayoría de las provincias que han dictado leyes con posterioridad a la de Córdoba. Acá no se litigan esas instrucciones, las confecciona y se las da la presidenta del tribunal.

-¿Qué contiene la guía?

-No la he visto, no tengo por qué conocerla. Pero puede ser, por ejemplo, respecto del hecho uno si se pudo probar con certeza que falleció el bebé. Si ellos responden positivamente, va a la segunda pregunta. ¿Se puede determinar con certeza de que fue atacado? Del mismo modo, con cada hecho y cada imputado.

-¿Los jurados ya tienen ese instructivo?

-No. Se lo darán mañana al inicio de la deliberación.

-¿Esa instancia a solas de los jurados es grabada?

-No. Es secreta. Los jurados tienen la obligación legal de guardar secreto de lo que hayan deliberado de por vida. No pueden contar ni siquiera después de 10 años lo que han deliberado porque puede implicar la nulidad del juicio.

-¿Qué garantías hay de que los jurados no sean influenciados por los jueces técnicos?

-Después de esa deliberación llegan a conclusiones. Recién allí se suman los jueces técnicos y van a dar su punto de vista. Puede ocurrir, está previsto, que alguno de los jurados cambie su decisión después de escuchar a los jueces técnicos; pero también ocurre, y más seguido de lo que uno imagina, que quienes cambian la postura son los jueces técnicos. Nos pasó en un juicio reciente, en el que los jueces venían con una idea y después escuchar a los jurados cambiaron su decisión. No puedo decir en qué juicio ocurrió.

-Los planteos técnicos, nulidades, pedidos de prisión, acciones civiles, ¿quiénes y cuándo las resuelven?

-Solamente los tres jueces técnicos y calculo que ya están trabajando eso. Pero, la acción civil de alguna manera está atada al resultado del juicio. No es lo mismo que se condene a la Provincia si Brenda Agüero es encontrada culpable que si es declarada inocente. Puede haber una condena civil pero, posiblemente, será menor.

-¿Cómo es el orden de votación?

-El primer punto es la plataforma fáctica, si el hecho existió y si la persona que viene imputada de ese delito es la responsable. Sólo sobre eso deciden los jurados. El punto dos es la calificación legal y el punto tres es el monto de la pena. Ambos lo resuelven solo los tres jueces técnicos.

-¿Qué pasa si hay empate en la votación del primer punto?

-Tiene que desempatar la presidenta del tribunal, Patricia Soria.

-¿Qué sucederá si se hace tarde y no concluyen la discusión?

-Tenemos hechas reservas en dos hoteles, uno para los cuatro jurados hombres y otro para las cuatro mujeres, porque la ley dice que si llega un momento en que la deliberación está estancada y se nota cansancio de los jurados, se tienen que ir a descansar acompañados por oficiales de justicia. Allí no pueden tener acceso a teléfonos, ni a televisión. Al día siguiente a las 8:30 de la mañana continúan la deliberación. Se llama “secuestro del jurado”. Esta figura no se utilizó nunca en Córdoba ni en el país. Ocurrió en el juicio del ‘Chapo´ Guzmán en Nueva York.

-El fin de semana se publicó en redes sociales la sospecha de aprietes a los jurados a través de policías y gente que trabaja en la Provincia. ¿Han acusado recibo de eso?

-El juicio ha sido impecable, ninguna de las partes puede quejarse de que el tribunal no le haya permitido producir prueba. Si hubiese existido algo irregular es lo primero que los jurados me hubiesen hecho saber. Tengo el privilegio de haber intervenido en los juicios más importantes de los últimos años, estuve en todos y los grupo de jurados han sido excelentes, pero el nivel de compromiso que tienen los jurados del Neonatal es encomiable. Hace seis meses que tienen su vida en pausa. Días atrás tuvieron que venir a leer una prueba técnica que se había incorporado por su lectura y una chica no pudo dejar a sus tres hijos de seis, cuatro y dos años en el jardín maternal. Los trajo acá mientras ella veía las pruebas. O sea, el nivel de compromiso que tienen es impresionante.