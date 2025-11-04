La baja temporal de retenciones ¿generó récords de ventas y suba de precios en el mercado de la soja?

La eliminación temporal de las retenciones modificó por completo la dinámica del mercado sojero argentino. Durante septiembre se registraron récords de ventas, fijaciones y declaraciones juradas de exportación (DJVE). En total, se comercializaron unas 38,4 millones de toneladas de la campaña 2024/25, equivalente al 75% de la producción nacional estimada, superando ampliamente los promedios históricos.

El efecto del incentivo fiscal fue inmediato: en la semana del 22 de septiembre, cuando se eliminaron los DEX, las ventas alcanzaron valores récord y la tonelada de soja aumentó su poder de compra tanto en pesos como en dólares.

Los precios, en alza

En el mercado de Rosario, el precio promedio de la soja en octubre fue de $480.000 por tonelada, un 11% más que el mes anterior. Medido en dólares, la suba ronda el 14%, impulsada por la necesidad de la industria de cumplir con embarques ya pactados.

Incluso, la tonelada se paga unos $50.000 más que su valor teórico, lo que equivale a que el mercado descuenta un derecho de exportación de aproximadamente 17%. En este contexto, el precio local en dólares representa el 80% del valor de Chicago, diez puntos por encima del nivel previo a la baja de retenciones.

El rol del mercado internacional

El acuerdo entre China y Estados Unidos, anunciado tras el encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump, generó un nuevo impulso en las cotizaciones globales. China se comprometió a comprar 12 millones de toneladas de soja estadounidense antes de fin de año y 25 millones anuales durante los próximos tres años.

Impulso exportador: Cacec estrena sede de vanguardia y Fecacera presenta plan de desregulación al Gobierno

Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el objetivo es normalizar el flujo comercial entre ambos países, tras un año en el que China debió abastecerse principalmente desde Brasil y Argentina.

El presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, consideró que este escenario “no representa una amenaza para la Argentina, sino un aliciente”, dado que el país podría reorientar exportaciones con mayor valor agregado —harina y aceite de soja— hacia mercados como Vietnam, Indonesia, Malasia o India.

Perspectivas hacia fin de año

Aunque el efecto de la baja temporal de retenciones ya terminó, la demanda interna continúa sosteniendo los precios locales. El tipo de cambio podría estabilizarse hacia diciembre en torno a $1.520 por dólar mayorista, mientras que el impacto externo dependerá de los rendimientos de la cosecha estadounidense y del cumplimiento del acuerdo chino-estadounidense.

Almaceneros de Córdoba: la inflación fue del 2,3% y octubre, el "peor mes del año" en ventas

En síntesis, la baja de retenciones generó un fuerte estímulo de corto plazo, pero el verdadero desafío del complejo sojero será sostener la competitividad cuando el impulso fiscal desaparezca y el tablero internacional vuelva a redefinir los precios.

Claves del mercado de la soja tras la baja temporal de retenciones

Volumen comercializado

38,4 millones de toneladas (campaña 2024/25)

Equivale al 75% de la producción nacional estimada

Ritmo de ventas 11 puntos por encima del ciclo anterior

Precios locales

Promedio octubre Rosario: $480.000/Tn

Suba intermensual: +11%

En dólares: +14% desde el anuncio de la eliminación de DEX

Se paga $50.000 más que el valor teórico, equivalente a un DEX del 17%

Exportaciones

DJVE aprobadas: 41,7 millones de toneladas (poroto, harina y aceite)

Septiembre: récord histórico de 16 millones de toneladas declaradas

En octubre, las declaraciones cayeron por debajo de las 500.000 toneladas

Tipo de cambio y proyección

Dólar mayorista esperado para diciembre: $1.520

Posible estabilidad cambiaria si se consolidan reformas económicas

Factores internacionales

Acuerdo China-EE.UU.: compra de 12 Mt en 2025 y 25 Mt anuales por 3 años

Esto impulsa los precios en Chicago (+4%)

Argentina podría redirigir exportaciones de harina y aceite hacia Asia