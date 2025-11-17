La fiesta desaktada: la banda celebra su aniversario con un encuentro abierto en Córdoba

DesaKTa2 llega a su cuarto aniversario y lo conmemora con un evento gratuito que se realizará el domingo 23 de noviembre a las 19:30 en el Parque Las Tejas. La fecha marca un nuevo capítulo en la historia de la banda, que construyó una comunidad propia a lo largo de cuatro años de música, encuentros, transmisiones en vivo y una conexión que creció de manera auténtica con su público.

A través de sus redes, el grupo destacó el valor simbólico del festejo: “Este no es un festejo más. Es un acto de amor y de festejo. Porque hacer música para ustedes, crecer en comunidad y sostener un proyecto con el corazón adelante es, hoy más que nunca, nuestra pasión”, expresaron.

También invitaron al público a sumarse con toda la energía: “Va a haber música, emoción, sorpresas, invitados y esa energía única que solo se vive cuando estamos todos juntos. Queremos que vengan, que traigan mates, sonrisas, ganas de cantar, ganas de bailar y celebrar. Que se sientan parte, porque lo son”. El encuentro será una oportunidad para que seguidores, familias y nuevos oyentes disfruten una tarde cargada de cuarteto y calidez, en uno de los espacios más queridos por los cordobeses.