Regresa el Pity Álvarez y Córdoba se prepara para un show histórico

El Pity Alvarez confirmó que se presentará el 20 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes. Tras no concretar fechas en Buenos Aires, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados eligió Córdoba como punto accesible para su esperado retorno, lo que marca uno de los regresos más comentados del año en la escena nacional.

La novedad llegó a través de un video publicado en Instagram, donde Pity Álvarez reapareció y anunció oficialmente su regreso a los escenarios. El artista detalló que previamente había intentado realizar shows en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia, pero los planes no prosperaron. “Había anunciado que íbamos a tocar el 5 y el 6 en Vélez, hubo unos problemillas que ya pasaron. Se barajó el Estadio Único de La Plata, tampoco se pudo”, explicó.

Frente a ese escenario, Córdoba se convirtió en la alternativa elegida. Según relató el músico, la decisión surgió de manera natural cuando la posibilidad de tocar en Buenos Aires quedó descartada. “Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, ¿por qué no lo hacemos en la mitad del país?”, comentó, destacando que el Kempes es un punto “bastante accesible” para una convocatoria federal.

En medio de la expectativa que genera su regreso, Pity Álvarez también advirtió sobre intentos de estafa alrededor de la venta de entradas. “Cuando anuncié que iba a hacer el Vélez hubo un par de pillos que intentaron vender entradas truchas, traten de no caer en la trampa”, alertó, aclarando que toda información oficial será difundida únicamente por sus canales habituales.