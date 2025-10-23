Ley de Financiamiento Universitario: las universidades públicas irán a la justicia para exigir el cumplimiento

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió que las universidades públicas irán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Ley de Financiamiento Universitario

El Plenario de Rectoras y Rectores del CIN, que se reunió de modo extraordinario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), acordó por unanimidad que “las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795)”.

“40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, recalcó el presidente de este Consejo, Oscar Alpa.

“Un decreto no puede suspender una ley”

“Un decreto no puede suspender una ley”, señaló el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA.

“Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, sostuvo el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.

Vergara consideró que la decisión del presidente Javier Milei de promulgar pero suspender la aplicación de la ley “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”, afirmó Vergara.

“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, finalizó Bartolacci.

“Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario”, concluyó un comunicado del CIN.