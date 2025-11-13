Los CPC abren de noche: trámites, folklore y actividades culturales en horario extendido

Los vecinos de la ciudad de Córdoba tendrán este viernes 14 de noviembre una nueva oportunidad para realizar trámites municipales en horario extendido, durante una nueva edición de la Noche de los CPC, que se desarrollará de 18 a 22. La iniciativa, organizada en el marco de la Semana de la Tradición, busca combinar servicios públicos con actividades culturales que celebren las raíces argentinas.

Las 17 sedes de los Centros de Participación Comunal (CPC) abrirán sus puertas con atención vespertina para facilitar el acceso a distintos servicios municipales. Entre ellos se incluyen gestiones del Registro Civil, tramitación del carnet de conducir, recursos tributarios y la entrega de la tarjeta SUBE con un saldo negativo de mil pesos, equivalente al valor del plástico.

Además de los trámites habituales, la jornada tendrá una marcada impronta folklórica con música en vivo, presentaciones de academias locales, peñas barriales y kermeses. En diferentes CPC se presentarán grupos y artistas como:

- Los Cantores del Alba (CPC Mercantil)

(CPC Mercantil) - Amigos por el Folclore y Patria Gaucha (CPC San Vicente)

(CPC San Vicente) - Vientos del Sur (CPC Villa El Libertador)

(CPC Villa El Libertador) - Academia 20 de Junio (CPC Chalet San Felipe).

También habrá ferias, exposiciones, talleres abiertos y juegos tradicionales, entre ellos el Mundial de la Payana 2025 en el CPC San Vicente.

Durante toda la semana, los CPC de Monseñor Pablo Cabrera, Centro América, San Vicente y Mercado de la Ciudad ya vienen ofreciendo atención extendida de 8 a 22. Este viernes se sumarán al esquema el resto de las sedes y además abrirán el sábado de 8 a 14. La propuesta es de participación libre y gratuita, y los vecinos pueden consultar las redes sociales de cada CPC para conocer los trámites específicos disponibles en cada sede.