Lotería de Córdoba capacitó a juveniles de Talleres sobre herramientas contra el juego ilegal

Autoridades de Lotería de Córdoba brindaron una capacitación a jugadores de séptima y octava división del club Talleres, en el marco de una conferencia junto a directivos de la institución. El encuentro estuvo enfocado en el uso de NoVa+ y el sistema Luca, dos herramientas diseñadas para evitar el acceso de menores de edad a plataformas de juego ilegal.

La actividad incluyó a juveniles de entre 15 y 16 años y forma parte de una estrategia de concientización dirigida tanto a jóvenes como a sus entornos familiares e institucionales.

Qué es NoVa+ y cómo funciona

La aplicación NoVa+ fue presentada como una herramienta de control parental que permite a las familias monitorear el uso que hacen los menores de dispositivos móviles, especialmente frente a contenidos o plataformas destinadas a mayores de 18 años.

Según se informó durante la jornada, se trata de una app gratuita, disponible para Android e iOS, y de uso simple. Desde Lotería destacaron que es la primera aplicación de este tipo implementada en América.

El objetivo central es que los adultos responsables puedan detectar y prevenir el acceso a sitios de apuestas online, una problemática en crecimiento en adolescentes.

El rol de Luca en escuelas y clubes

La app se complementa con el Proyecto Luca, una iniciativa orientada a instituciones educativas y deportivas. A través de este sistema, escuelas, colegios y clubes pueden bloquear en sus redes WiFi el acceso a plataformas de juego online.

Concejal pidió a la Justicia que ordene al gobierno informar sobre el juego online en Córdoba

De esta manera, se busca reforzar el control en espacios donde los menores pasan gran parte de su tiempo, sumando una capa institucional a la prevención.

Las voces de Talleres y Lotería

El director comercial de Talleres, Matías Marasca, valoró la implementación de estas herramientas y señaló:

“NoVa+ y Luca le aportarán a los papás y a las instituciones un apoyo fundamental para que los chicos crezcan y se desarrollen sanamente bajo el cuidado y la mirada atenta de los mayores. Además, para nuestro departamento de psicología, será un gran aporte para el trabajo en sus áreas”.

Por su parte, el presidente de Lotería de Córdoba, David Urreta, remarcó el enfoque preventivo de la iniciativa:

“Con estas dos herramientas, Lotería de Córdoba se pone a disposición de los padres, de las escuelas y clubes de la Provincia, para colaborar con el crecimiento y el desarrollo sano de los menores de edad, acompañando a quienes así lo deseen”.

Cómo acceder a las herramientas

Las instituciones interesadas en implementar Luca o informarse sobre la app NoVa+ pueden contactarse a través de los canales oficiales de Lotería de Córdoba: