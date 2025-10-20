Movilidad sostenible: más de 150 cordobeses probaron los nuevos modelos eléctricos de BYD

Con foco en la movilidad sostenible, Familia Parra —concesionaria oficial de BYD en Córdoba— desembarcó en el Hipermercado Libertad de Rodríguez del Busto con el primer stand homologado por la automotriz en la provincia. La acción incluyó un espacio de exhibición y una pista exclusiva para realizar test drives de los modelos recientemente lanzados a nivel nacional.

Durante tres días, más de 150 cordobeses participaron de las pruebas de manejo de los vehículos BYD Dolphin Mini, BYD Yuan Pro y BYD Song Pro, una experiencia que marcó el debut oficial de la marca en un centro comercial local.

"El avance de China en la región empujó a Washington a reforzar su presencia"

Además, la empresa confirmó que en las próximas semanas inaugurará un local exclusivo en avenida Monseñor Pablo Cabrera 1835, consolidando su presencia en el mercado cordobés.

Los modelos que se pueden probar

En el stand se exhiben y testean tres modelos que representan el nuevo portafolio de BYD en Argentina:

- BYD Yuan Pro

SUV 100% eléctrico pensado para un uso urbano eficiente. Ofrece más espacio que el promedio de su segmento, con 1.210 litros de baúl y capacidad para cinco pasajeros. Incorpora el Sistema Inteligente de Cabina con pantalla giratoria de 12,8 pulgadas y asistente de voz Hi BYD.

- BYD Song Pro

SUV híbrido enchufable orientado a quienes buscan autonomía y rendimiento en viajes largos. También cuenta con cinco plazas y se destaca por ser el híbrido enchufable más accesible del mercado. Su sistema multimedia permite usar la pantalla en modo horizontal, vertical o dividida para ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo.

- BYD Dolphin Mini

Hatchback 100% eléctrico de la línea Ocean, diseñado para combinar funcionalidad y estilo deportivo. Integra conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, un interior más amplio que el promedio de su categoría y una cabina inteligente. Fue distinguido como "World Urban Car" en los World Car Awards 2025, celebrados en el New York International Auto Show, superando a 11 competidores globales.

Innovación, seguridad y experiencia del usuario

"Los cordobeses que probaron las unidades tuvieron una experiencia única; las unidades tienen un diseño de vanguardia, son innovadoras y sostenibles y tienen baterías Blade, que son las más seguras del mundo", afirmó Diego Parra, director de la compañía.

Día de la Madre: las ventas cayeron 6,2% y el ticket promedio fue de $64.500

Según indicaron desde Familia Parra, toda la línea BYD se basa en cinco pilares estratégicos: cero emisiones, cero ruido, autonomía competitiva, bajo costo de mantenimiento y tecnología inteligente aplicada al usuario.

Con esta acción, la automotriz afianza su desembarco en Córdoba y prepara el terreno para la apertura de su primer local exclusivo en la provincia.