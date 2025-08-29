Natalia de la Sota: "El peor presidente es Milei, no tengo ninguna duda"

La diputada nacional y candidata de “Defendamos Córdoba”, Natalia de la Sota, aseguró que "el peor presidente" desde la vuelta a la democracia en 1983 "es (Javier) Milei".

“El peor presidente es Milei”

"Lo que está pasando hoy con Milei es de una crueldad y una insensibilidad que pocas veces vi", sostuvo en diálogo con periodista Luis Novaresio de A24.

"Para mí, los superpoderes al presidente Milei era darle la navaja al mono, porque Milei dijo lo que iba a hacer. No es que nos engañó. Lo dijo a viva voz, con la motosierra en la mano", recordó.

Y luego fue contundente: "Te diría que el peor presidente es Milei, no tengo ninguna duda".

Además consideró que el poder "puede hacer muchísimo daño a alguien" ya que las "situaciones de poder inmediatamente suben a la cabeza y hacen perder el eje” por lo que “entonces no sabes para qué estás ahí”.

Audios de Spagnuolo

Al referirse al presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y los audios atribuidos a su extitular Diego Spagnuolo, De la Sota relató: "Estábamos discutiendo la ley de Emergencia en el Congreso y en el mismo momento nos enteramos de estos supuestos audios y supuestos hechos de corrupción”.

“La verdad triste, con un sector además absolutamente vulnerado y maltratado que son las personas con discapacidad", agregó.

“Me encantaría ser gobernadora de Córdoba”

"Por supuesto que me encantaría ser gobernadora de Córdoba en algún momento. A mí me hace gracia, (los que dicen) 'Pero no es el padre'. Y claro que no soy el padre. Imaginate si tuviera el pelo de mi papá, me muero", ironizó.

Justicia social

"Justicia social es ser parejo, tener una sociedad pareja, lograr que la equidad sea una realidad. Esto entiendo por ser peronista. No es cantar la marcha solamente", finalizo De la Sota.