Neonatal: la defensa de Brenda Agüero pidió anular el juicio oral

Los abogados defensores de la enfermera Brenda Agüero presentaron este miércoles un incidente para pedir la nulidad del juicio que la condenó a prisión perpetua por muertes seriales de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba.

El argumento central es la posible parcialidad de la jurado titular Melina Abril Soria, quien integró el tribunal del juicio. Al votar, lo hizo por la condena de Brenda Agüero.

Los abogados sostienen que ocultó parte de la información personal en la audiencia previa a la selección de los ciudadanos comunes que fueron designados.

Llegaron a esa conclusión por las respuestas que brindó Melina a Perfil CÓRDOBA en la entrevista que se publicó el domingo 27 de julio pasado.

Qué dice el escrito

Luego de señalar que habían presentado 42 preguntas para todos los candidatos a integrar el tribunal, los abogados de la enfermera se quejaron porque no tuvieron tiempo de leer los formularios con las respuestas de todos antes de la audiencia que se realizó el año pasado para elegir a los jurados.

También plantearon una serie de reparos a las actitudes de Melina durante el desarrollo de la audiencia. Prácticamente, aluden a que actuó con “mala fe”, ocultando la verdad para lograr integrar el tribunal porque la experiencia le serviría para su desempeño académico en la Escuela de Enfermería donde cursa el 2° año. Es decir, que le atribuyen una acción casi planificada.

Especial énfasis pusieron en que ocultó que estaba embarazada y se hizo atender en el Neonatal en la misma época en que sucedieron los hechos juzgados. A decir de los abogados, esa circunstancia “la colocaba en una situación de paralelismo o extrema parcialidad en favor de las mujeres de su misma condición, que luego serían testigos centrales, que habían perdido bebes en circunstancias parecidas que vivió el suyo”, señalan.

Los letrados aclaran que el incidente no es una “nulidad por la nulidad misma” ni de un “recurso desesperado de la defensa, tras la condena” y confirman que preparan el recurso de casación para cuestionar “el sistema de análisis de la prueba”.

Con base en esos argumentos, solicitan la nulidad “de las audiencias en que participó (la jurado Soria), de la deliberación y votación de la que fue parte, de la sentencia de fecha 18 de junio, expresada en la fundamentación dada a conocer el 23 de julio del año en curso”. En palabras simples, piden que se vuelva a hacer otro juicio porque es inválido el debate oral y su sentencia, proceso que en total insumió más de seis meses.

Cómo sigue el trámite

Este medio confirmó que a las 11 de la mañana de este miércoles, el escrito de los abogados de Brenda Agüero ingresó a la Cámara 7a del Crimen. En las próximas horas, el tribunal notificará a las partes: Fiscalía, Querellas y Defensas. Todos tendrán tres días hábiles para responder y fijar postura sobre el planteo.

Una vez evacuada la vista y recibidas las contestaciones, el tribunal integrado por Patricia Soria, Laura Huberman y Daniel Cesano resolverá si hace lugar a la nulidad o la rechaza.

Daniel Cesano, Patricia Soria, Laura Huberman, jueces de la Cámara 7a del Crimen

En caso de que la Cámara admita el planteo, puede decretar la nulidad y se debería realizar un nuevo juicio. La Sala Penal del TSJ dispondría en qué Cámara.

Qué dijo Melina en la nota periodística

Ella contó que estudia Enfermería en la UNC, que una vez que se abrió el juicio se enteró de que una de las acusadas era docente de esa unidad académica, que es madre de tres hijos y que en uno de sus embarazos realizó parte de los controles en el Neonatal. Fue en el 2022.

A la consulta sobre si estaba informada de lo que había pasado en el hospital, señaló: “En aquel momento no le había prestado atención porque en el 2022 yo estaba embarazada. Me hacía los controles en el Neonatal. Cuando me enteré lo que estaba pasando dejé de hacerme los controles ahí. Mi bebé nació en octubre".

Neonatal: qué informó Melina a la Justicia antes de ser designada jurado del tribunal del juicio

Luego, agregó: “Los primeros controles los hice ahí, era mayo o junio. Cuando yo me entero dejo de ir, pero tampoco me informo sobre qué estaba pasando, porque lógicamente me iba a hacer mal. Por eso no supe nada en detalle”.

Respecto a Marta Ariza, exjefa del Servicio de Enfermería del Neonatal que resultó absuelta por decisión unánime en el juicio, dijo que después de que se abrió la audiencia supo que era docente en la Escuela de Enfermería, donde ella cursa.

La respuesta textual fue la siguiente: “Además, cuando comenzó el juicio, me entero de que había una profesora acá. Entonces, pensé, no sabía si seguir o no”. Es decir, Melina no conocía a Ariza. El dato es importante porque una de las cuestiones que se indagan de los jurados es si conocen a los acusados.