Nicora: "Argentina puede ser una de las capitales mundiales del AgTech"

Luciano Nicora habla con la pasión de alguien que ha atravesado varios mundos: el del derecho, el de las startups, el de las inversiones, el del desarrollismo inmobiliario y, ahora, el del AgTech. Desde su rol como empresario, inversor ángel y referente del ecosistema emprendedor, visualiza un futuro donde Argentina –y particularmente Córdoba– lideren la revolución global del agro con base tecnológica.

"Visualizó que Argentina y Córdoba particularmente van a tener una oportunidad para ser una de las capitales mundiales del AgTech", afirma. No se trata de un deseo ingenuo. Nicora sostiene su proyección en ventajas tangibles: "Tenemos tierra de calidad, un productor agropecuario de excelencia y un ecosistema de servicios muy eficiente".

Río Cuarto, dice, tiene un rol protagónico por ser la ciudad más grande de la pampa húmeda. Pero el potencial excede lo geográfico: se trata de construir un ecosistema capaz de transformar innovación en valor, y de registrar esa creación en el país.

Del derecho al vértigo del emprendimiento

Nicora empezó su carrera en derecho, motivado por una tradición familiar. Pero pronto sintió que le faltaba algo: "No me atraía pasar dos días armando un escrito o un alegato... necesitaba vértigo", recuerda. Ese vértigo lo encontró en los años 90, en plena expansión del crédito y la tercerización, cuando comenzó a desarrollar soluciones para bancos y telcos. En 1994 fundó VN Global BPO, una empresa especializada en outsourcing de procesos de negocios, enfocada en telemarketing, cobranzas y atención al cliente. La compañía creció significativamente, llegando a tener presencia en Argentina, Paraguay y Perú. Luego, en 2019 la vendió.

La venta marcó un punto de inflexión. "Cuando vendés, te volvés líquido… y el emprendedor líquido generalmente se convierte en inversor", resume.

Hoy, Nicora invierte en startups. Pero no lo hace de forma pasiva. "La inversión ángel es una inversión con un componente emocional. Se trata de conectar con el emprendedor, acompañarlo, ser parte de su éxito", dice. Esa diferencia señala la distancia del frío análisis financiero de los fondos profesionales.

Aunque comenzó invirtiendo como ángel directo, hoy prefiere hacerlo a través de fondos –propios o de terceros– para diversificar riesgo. Ya ha invertido personalmente en más de 10 startups, mientras que su fondo, Pampa Start, lleva otras ocho.

Pampa Start VC ya realizó dos rondas de recaudación de fondos: Pampa I que recaudó US$ 1,5 millones y Pampa II que tiene un objetivo de US$ 5 millones y lleva recaudado más US$ 2 millones. Este fondo se destinará a invertir en startups de AgTech.

Apunta a proyectos en estadios maduros, con el modelo de negocio validado y listos para escalar. "No pongo plata para probar, pongo plata para escalar", sentencia. Los tickets van de los 150.000 a los 500.000 dólares, en etapas pre-serie A o serie A.

Una estrategia con alto riesgo (y convicción)

El 10% de su patrimonio está invertido en riesgo, el doble de lo recomendado. El resto se divide entre real estate (50%) y activos financieros (40%). "A mí me gusta el riesgo. Hay gente a la que el riesgo le hace mal; a mí me hace bien", admite.

Pero aclara que lo que busca evitar no es tanto la pérdida económica como el "papelón": "No quiero haber invertido en un emprendedor que no tenía lo necesario para hacerlo".

Nicora cree que, aunque el AgTech aún no se consolidó como lo hicieron las puntocoms, la gran disrupción está por venir. "Va a haber grandes compañías del agro que van a nacer de startups", sostiene.

Argentina, Brasil y Estados Unidos son –a su juicio– los tres lugares del mundo con mayor potencial para desarrollar clústeres AgTech. Pero advierte: "La innovación disruptiva no va a salir de una compañía tradicional, va a salir de una startup. Y hay que lograr que eso se registre acá, que el valor se construya acá".

En cuanto al ecosistema local, considera que Córdoba tiene una estructura sólida, pero enfrenta un desafío de talento. "Hay más plata que emprendedores. El talento de la última década se dispersó globalmente", afirma. Y propone: atraer talento de otras partes del mundo hacia verticales como Blockchain, Agro y GovTech, donde Córdoba tiene ventajas competitivas.

No solo startups, también real estate

Nicora también participa estratégicamente en la desarrollista MAPA: aporta capital, participa en decisiones de directorio y ayuda a profesionalizar la gestión y vincularse con el sector empresarial local.

MAPA es una empresa de real estate que mantiene un ritmo constante de construcción con el objetivo de tener siempre en marcha unos 10.000 m2 anuales. Liderada por el CEO Pablo Rivero, la compañía trabaja con una estrategia financiera conservadora, con poco apalancamiento y fuerte respaldo de capital propio, además de inversores cercanos. Su portfolio incluye edificios de entre 3.000 y 5.000 m2 ubicados entre General Paz y Nueva Córdoba. Ya finalizaron el proyecto "MAPA 5", están en obra con "MAPA 6" y "MAPA 7", y cuentan con tierra adquirida para "MAPA 8" y "MAPA 9", listos para lanzarse según la evolución del mercado.

Endeavor Córdoba 2025

El próximo 14 de mayo, llega una nueva edición de Endeavor Córdoba, con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor a través de charlas, workshops y espacios de networking.

Entre los disertantes ya confirmados se encuentran: Gastón Taratuta, founder y CEO Aleph Group; Matías Wolowski, co fundador & CTO de Auth0; Martín Frascaroli, CEO & founder de Aivo; Tomás Machuca, founder y CEO Fenikks; Ariel Sbad, CEO y cofounder de Cocos Capital.

Algunas de las actividades destacadas serán el panel "Mujeres que lideran", con empresarias referentes; "Talento Cordobés", con emprendedores locales; mentorías personalizadas a cargo de expertos de la red Endeavor; y espacios como el "Club del Pitch" y el "Meet de Companies", que promueven la exposición y vinculación de proyectos con inversores y empresarios.

Nicora resume su visión con una idea poderosa: los emprendedores ya no eligen dónde emprender por origen, sino por eficiencia del ecosistema. "Los ecosistemas agnósticos, que permiten que cualquier emprendedor escale, son los que van a ganar. Córdoba tiene una oportunidad enorme si sabe posicionarse en sus verticales fuertes", concluye.