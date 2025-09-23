"Nuestro objetivo es devolverle la democracia a Talleres"

"Talleres somos todos", la alianza impulsada por asambleístas desencantados y agrupaciones opositoras a la conducción de Andrés Fassi, lanzó formalmente su candidatura para las elecciones del próximo 19 de octubre. El acto se llevó a cabo esta mañana en un restaurante del Parque Sarmiento, con una nutrida concurrencia de socios y representantes de los medios de comunicación. "La elección de este lugar no fue casual y en cierto modo refleja el sentido de lo que queremos: Talleres debe poner los pies sobre la tierra", sostuvo Román Huespe, el candidato a presidente.

"Este espacio decidió participar en la vida política de Talleres. Somos socias y socios que tenemos como objetivo devolverle la democracia a nuestro club. Es algo que estaba haciendo falta y que representa una instancia histórica", se consignó en la presentación del evento.

Huespe, el asambleísta número 10 del actual órgano de delegados de los socios, admitió que el reciente proyecto de reforma del estatuto, que habilitó la re-re-reelección de Fassi, fue el punto de inflexión que determinó su apartamiento del oficialismo, juntos a otros pares que lo acompañaron en el armado del frente opositor. "Lo que nos motivó fue el manoseo del estatuto y no haber sido tenidos en cuenta como órgano legislativo", enfatizó.

"Queremos un Talleres que sea grande y que sea de todos, y para ello hay que conducir con humildad y escuchando a los socios", sostuvo Huespe, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Córdoba en la gestión de Martín Llaryora y actualmente se desempeña como asesor en la Unicameral y tiene un estrecho vínculo con el legislador provincial del "Cordobesismo" Miguel Siciliano, a quien trató de desligar de su candidatura. "Es un hermano, pero no tiene nada que ver con esto".

¿HABEMUS FÓRMULA? Osvaldo Tahan, uno de los candidatos a la vicepresidencia 1°, y Román Huespe, el postulante a presidente. Las listas para las elecciones de Talleres cierran el próximo 3 de octubre.

"Estamos preparados para agarrar el club como esté. Los números del último balance que presentó la comisión directiva demuestran que no hay problemas económicos ni financieros, aunque hay grupos de inversores dispuestos a apoyarnos, en el caso de que sea necesario", puntualizó.

"Queremos un director deportivo fuerte y un equipo de profesionales a cargo del fútbol. La formación, promoción y proyección de jugadores juveniles debe ser política de Estado en Talleres", aseguró Huespe.

A su turno, Osvaldo Tahan, de la Fundación Azul y Blanco, señaló: "La realidad es que hoy Talleres está cerrado y que los socios se sienten clientes, y nuestro club es muy grande como para que la gente esté afuera". "Hay que reconstruir en forma urgente el vínculo del club con sus socios y sus socias", añadió Daniel Quinteros, referente de "Más Talleres" desde el mismo espacio, "Gachi" Martínez Ghirardi agradeció "la posibilidad que otorga este nuevo espacio político, para que las mujeres podamos participar, proponer y tener actividad en la vida del club".

¿Mirá quién vino?

Acompañando a Huespe, Quinteros y Tahan, los principales armadores de "Talleres somos todos", hubo asambleístas y representantes de distintas agrupaciones no alineadas al oficialismo (muchos de ellos allegados al grupo de socios históricos autodenominado "Los Notables"), y también estuvieron los ex futbolistas David Díaz y Santiago Del Sotto, integrantes del plantel campeón de la Copa Conmebol '99.

También hubo sorpresas entre los presentes: el ex vicepresidente y actual vocal del oficialismo José Tanus Rufeil, el asambleísta y empresario de eventos Marcelo Brusa, y el socio Matías Del Pino, quien hasta un par de semanas atrás juntaba firmas para oficializar la lista del Movimiento "Talleres es de su gente", que asoma como el tercero en discordia en los próximos comicios.

CAMBIO DE VEREDA. José Tanus Rufeil, ex vicepresidente y actual vocal de la gestión de Andrés Fassi, acompañó la presentación de 'Talleres somos todos' y justificó su pase al entramado opositor.

"Talleres tuvo un crecimiento exponencial muy grande en los últimos tiempos, gracias a la actual conducción y también a mucha gente que colaboró en forma desinteresada con el club, pero generó un déficit muy grande en institucionalidad. En la actual estructura dirigencial, el nivel de participación y el nivel de escucha son muy bajos", subrayó Brusa.

Al cierre del acto, casi en tiempo de descuento, Rufeil, quien fue legislador del peronismo y primer presidente del Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba (Cosedepro), pidió la palabra y justificó su cambio de vereda en la vida política de Talleres: "Muchos se preguntarán por qué estoy aquí, y es porque algunas cosas cambiaron. ¿Saben qué cambió? En el comienzo de su gestión, Fassi siempre hablaba de nosotros, y de un tiempo a esta parte viniendo hablando de yo. La diferencia es que 'yo' es uno solo, y 'nosotros' representa a todos".

Antes del final de la presentación, Huespe anticipó que en los próximos días "Talleres somos todos" presentará 15 propuestas a través de sus redes sociales, y alentó la participación de los afiliados albiazules en los comicios. "Quiero pedirles a los socios y las socias que se comprometan y que voten el 19 de octubre. Venimos de un proceso de mucho silencio, y las cosas empiezan a cambiar cuando uno mete el voto en la urna", señaló.