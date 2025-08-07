Perfil
Pampita en Córdoba: cuánto sabe la empresaria de la moda sobre la música cuartetera

Pampita Ardohain visitó Córdoba para participar de un almuerzo exclusivo con empresarias del mundo de la moda y sorprendió al sumarse a un juego de preguntas sobre cuarteto. En modo "8 escalones", la conductora acertó varias respuestas y mostró su costado más popular.

Pampita en Córdoba
Perfil Redacción Córdoba
Ana Carolina "Pampita" Ardohain volvió a Córdoba, esta vez en su nuevo rol como conductora televisiva. Invitada especial a un almuerzo exclusivo en el Hotel Molvento, en Los Molinos —organizado por una agencia y escuela de modelos con mujeres referentes de la moda—, la modelo se mostró distendida, sonriente y abierta al juego.

Y literalmente, jugó: en su llegada al aeropuerto, "Pampita" se animó a un ping-pong cuartetero con los periodistas de ElDoce.tv con preguntas inspiradas en su programa actual, "Los 8 escalones", donde acaba de debutar como conductora.

Entre risas, respondió con soltura y demostró que no llegó en blanco:

  • - ¿Quién compuso "Bien Cordobés"?Rodrigo (Acertada).

  • - ¿Qué grupo cordobés llenó un estadio?La Konga (Acertada). "Los fui a ver. Me encantan", comentó.

  • - ¿Quién dijo la frase "Tengo más noches que la luna"?La Mona Giménez (Acertada).

  • - ¿Cuándo se celebra el Día del Cuarteto?Errónea: no acertó que es el 4 de junio.

A pesar del desliz con la fecha, Pampita se llevó aplausos por su desempeño. "Llegó a los 8 escalones", bromearon entre las presentes, en alusión a su flamante rol en el programa de preguntas y respuestas.

La conductora volvió a mostrar por qué es una de las figuras más queridas del espectáculo argentino, incluso cuando se trata de hablar de cuarteto.

