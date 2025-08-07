Pampita en Córdoba: cuánto sabe la empresaria de la moda sobre la música cuartetera

Ana Carolina "Pampita" Ardohain volvió a Córdoba, esta vez en su nuevo rol como conductora televisiva. Invitada especial a un almuerzo exclusivo en el Hotel Molvento, en Los Molinos —organizado por una agencia y escuela de modelos con mujeres referentes de la moda—, la modelo se mostró distendida, sonriente y abierta al juego.

Y literalmente, jugó: en su llegada al aeropuerto, "Pampita" se animó a un ping-pong cuartetero con los periodistas de ElDoce.tv con preguntas inspiradas en su programa actual, "Los 8 escalones", donde acaba de debutar como conductora.

Entre risas, respondió con soltura y demostró que no llegó en blanco:

- ¿Quién compuso "Bien Cordobés"? – Rodrigo (Acertada).

- ¿Qué grupo cordobés llenó un estadio? – La Konga (Acertada). "Los fui a ver. Me encantan", comentó.

- ¿Quién dijo la frase "Tengo más noches que la luna"? – La Mona Giménez (Acertada).

- ¿Cuándo se celebra el Día del Cuarteto? – Errónea: no acertó que es el 4 de junio.

A pesar del desliz con la fecha, Pampita se llevó aplausos por su desempeño. "Llegó a los 8 escalones", bromearon entre las presentes, en alusión a su flamante rol en el programa de preguntas y respuestas.

La conductora volvió a mostrar por qué es una de las figuras más queridas del espectáculo argentino, incluso cuando se trata de hablar de cuarteto.