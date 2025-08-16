Para concejales, la regulación de las app de transporte salió por “madurez política”

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó esta semana, con una abrumadora mayoría, el proyecto que regula “el Servicio Privado de Interés Público de Transporte a través de Plataformas Electrónicas”. La iniciativa se aprobó en general, por 28 votos a favor, con sólo dos rechazos (por parte de los concejales juecistas Graciela Villata y José Romero Vázquez) y la abstención de Laura Vilches (FIT).

A partir de ahora, esta norma le dará un marco legal al funcionamiento del servicio de transporte privado, contratado mediante aplicaciones (apps). El punto central de la ordenanza es que se eliminó el cupo de 4.000 vehículos que se había debatido inicialmente y no se fijó ningún límite.

En diálogo con Perfil Córdoba, concejales analizaron el actual proyecto. Martín Simonian, concejal y presidente del Bloque Hacemos Unidos por Córdoba, destacó el grado de adhesión y de apoyo que tuvo la ordenanza. “Es muy difícil que se den coincidencias más allá de las posturas ideológicas, con un trabajo casi artesanal, de diálogo permanente y en donde se escuchó a los distintos actores de la movilidad de Córdoba”, indicó.

En ese sentido, el concejal destacó que “28 de 31 aprobaron la ordenanza, y sólo dos lo rechazaron. Esto habla de lo que quiere y lo que busca el intendente Daniel Passerini, que es una Córdoba madura, moderna, en donde los consensos unan lo que las cuestiones ideológicas separan y este es el primer peldaño para otras ordenanzas muy importantes para la ciudad”.

Para Simonian se terminaron ocho años de una “telaraña judicial”, debido a que en el 2018 no se tuvo la voluntad política de regular este tema. “Sobre la ordenanza, es muy importante resaltar que las plataformas van a adherir a cada uno de los requisitos, porque en otras ciudades, esto continúa en la ilegalidad. De esta forma, a muchas familias cordobesas se le da la seguridad de trabajar en la legalidad y a los miles de usuarios, la tranquilidad de optar por un sistema de transporte donde van a tener ITV, antecedentes y un montón de otros requisitos que son los que se piden a taxistas y remiseros”.

Uber y la Municipalidad, cerca de un acuerdo tras los fuertes cruces

El concejal destacó que “la apuesta a la Córdoba del futuro es con taxistas y remiseros adentro; por eso tenemos una mesa permanente donde con regularidad se juntan representantes de ambas partes, para mejorar el sistema”.

Por su parte el concejal, Marcos Vázquez, presidente de la Comisión de Servicios Públicos también resaltó los consensos: “Esto reivindica al Concejo y la capacidad de diálogo que se generó en torno a una necesidad de la sociedad. Es de altísimo nivel, de la mejor política que muestra que aún en el disenso ideológico podemos ponernos de acuerdo”. El concejal resaltó la buena predisposición de las App.

“Uber no se venía sentando en ningún lado, nadie logró que los representantes de Uber, Cabify o Didi, se presentaran a una mesa de negociaciones como lo hicieron en Córdoba capital. El tema de los cupos se tornaba inaplicable. Al ser un servicio privado nosotros no podíamos imponer un cupo, por eso volvimos a comisión y generamos el diálogo, escuchamos a las aplicaciones, a los trabajadores”, concluyó.

Javier Pretto: “El intendente va a velar porque no desaparezcan los taxistas y remiseros”

El viceintendente de Córdoba Javier Pretto destacó la importancia de la medida: "Acabamos de aprobar un marco regulatorio que le da legalidad al uso de las aplicaciones. Esto es fruto del consenso en los bloques", afirmó.

Además, señaló que el Ejecutivo definirá la cantidad de vehículos habilitados tomando en cuenta la población y la demanda, garantizando que “el intendente va a procurar que no desaparezcan los taxistas y remiseros y que no haya una competencia desleal del otro sistema”.

El proyecto terminó aprobado sin cupos definidos, aunque el municipio conservaría la facultad de establecer limitaciones de acuerdo a cuestiones demográficas o de la demanda del servicio.

Pretto resaltó también que los conductores ahora cuentan con una doble posibilidad: prestar el servicio de manera tradicional y, al mismo tiempo, a través de aplicaciones ya legalizadas. En ese sentido, se comprometió a revisar la ordenanza vigente de taxis y remises (2859) “para darles más movilidad y elasticidad, de manera que puedan competir de igual a igual”.

Y agregó: “Nos parece más razonable que al número fijo de vehículos no lo establezca una ordenanza, sino que sea una condición que el Estado observe al monitorear la prestación del servicio. Ahí se determinará la aplicación concreta del sistema”.

Puntos claves de la regulación. Las empresas de servicio privado de transporte a través de plataformas electrónicas deben ser personas jurídicas debidamente registradas ante la autoridad de contralor societaria. Deben contar con inscripción vigente en Arca, Dirección General de Rentas y Comercio e Industria. Además se les pide que constituyan un domicilio legal en la ciudad de Córdoba, tengan el certificado de habilitación de negocios y una póliza de seguro acorde a la normativa exigida por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Los propietarios de los vehículos deberán estar inscritos en el Registro Digital Municipal y tener constancia de inscripción ante Arca. Además, deberán presentar certificado de antecedentes nacional y provincial sin causas ni condenas penales pendientes, y no estar inscripto en el registro provincial de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.