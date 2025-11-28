Pilay despide el 2025 en Córdoba con una muestra de arte y un repaso institucional junto a aliados estratégicos

Con un encuentro que combinó arte, identidad institucional y diálogo con aliados estratégicos, Pilay inauguró en su sede de Hipólito Yrigoyen una muestra de arte contemporáneo desarrollada junto a Via Margutta Arte Contemporáneo, integrada por obras de reconocidos artistas nacionales e internacionales.

Durante la apertura, el gerente de Pilay Córdoba, Omar Morandini, compartió un repaso institucional del año, destacando los principales avances del 2025. Entre ellos, subrayó la entrega de la etapa 2 de Housing Verbenas, que permitió alcanzar un total de 56 unidades entregadas, con las etapas 1 y 2 ya 100% comercializadas. Asimismo, remarcó el lanzamiento de Terrazas de Alberdi, uno de los hitos comerciales más relevantes del año, y la concreción de nuevas alianzas con desarrollistas de referencia, que ampliaron la red de proyectos y fortalecieron la presencia de la compañía en Córdoba y la Región Centro.

En relación con la agenda 2026, Morandini anticipó una inversión proyectada de 21 millones de pesos, destinada principalmente al avance de las obras en curso. Entre ellas se encuentran la entrega de Torre PILAY 24, el desarrollo de la etapa 3 de Housing Verbenas y la continuidad de Futura, tres iniciativas que forman parte central de la estrategia de crecimiento y consolidación de Pilay Córdoba para el próximo año.

La muestra inaugurada junto a Via Margutta permanecerá abierta para visitas especiales durante los días jueves 27 y viernes 28, y reúne obras de artistas como Carlos Alonso, Ides Kihlen, Julio Le Parc, Eduardo Hoffmann, Luis González Palma, Luis Wells, José Benito y Paulina Webb, entre otros. La curaduría estuvo a cargo de María del Carmen Canterna de Becerra, directora de la galería.