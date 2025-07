Premios Perfil Córdoba 2025: un nuevo “Dream Team” cordobés homenajeado

La cuarta edición de los premios fue una de las mejores ceremonias logradas por los integrantes de Perfil Córdoba, tanto por la calidad de los personajes reconocidos como por el lugar elegido. El histórico edificio y el auditorio de la sala “Regino Maders”, pequeño e inspirador, nutrieron de emoción cada discurso.

El primero en llegar fue Carlos “La Mona” Jiménez. Un permiso especial permitió que la camioneta se detuviera frente al viejo edificio de la Legislatura de Córdoba, en la esquina de Deán Funes y Rivera Indarte. “Gracias por estos homenajes en vida. Yo empecé cantando como el culo, pero lo hacía con el corazón”, alcanzó a decir en medio de una vorágine de periodistas y fanáticos que le dificultaban el ingreso al palacio legislativo.

Detrás llegaba Juan Carlos Maqueda, exjuez de la Corte Suprema. Le siguieron Jorge “Petete” Martínez y Rony Vargas, acompañado por su esposa. “Me sorprende este reconocimiento, es el primero en tantos años de profesión”, aseguró el periodista de Radio Mitre y Canal Doce.

Entre el público también pasaron casi desapercibidos Soledad Salas, de Mujeres en Tecnología, y Mateo Ligato junto a su esposa, responsables de Helios. Faltaban pocos minutos para que todos fueran parte de una de las mejores ediciones de los Premios Perfil.

El gobernador Martín Llaryora ingresó con una nutrida comitiva, pero recién despegó el teléfono de su oído cuando se encontró con “La Mona”.

- Carlos, hoy te viniste… - le dijo el mandatario.

- Para pasar desapercibido - lo interrumpió Jiménez, provocando risas generalizadas. Era imposible abstraerse de tanto amarillo en su remera tipo buzo y en sus zapatillas, que combinaban poco con su tapado.

Faltaba un invitado especial que no estaba en la lista, pero que Rony se encargó de hacer presente: “No quiero dejar de recordar a mi compadre Mario Pereyra, que gracias a él aprendimos otro idioma y otra manera de querer”. La tarde y la ceremonia crecían en intensidad.

Fue el propio Llaryora quien interpretó que, en esos pocos metros cuadrados del auditorio, se encontraba una buena parte de los hombres y mujeres más sobresalientes de la provincia. Además de las principales autoridades —políticas, judiciales y empresariales—, dijo sin pudor: “Aquí se está reconociendo a un verdadero dream team cordobés”.

Libertad de expresión y defensa de la democracia

Sin coordinarlo ni haberlo previsto de antemano, todos los discursos fueron en la misma dirección. El primero en marcar el rumbo fue Agustín De La Reta, con una firme defensa de los valores y principios republicanos, pese al odio y el maltrato del presidente, muchos de sus funcionarios y fanáticos. Lo siguió el cardenal Ángel Rossi.

“Fui cipayo, cuca, de derecha, ahora soy cabeza de termo o ensobrado. Siento que nos hemos ido a la banquina. Esas desacreditaciones no forman parte del debate”, alertó Martínez, preocupado por una sociedad que, dijo, está “rumbo al fascismo”. Y compartió una reflexión personal: “Todos los días me levanto a las cuatro de la mañana y, cuando me miro al espejo, le pido no traicionar mis orígenes. Nací en una casa con piso de tierra y, de grande, disfruté de una ducha con agua caliente”.

“Si algo tenemos en claro es el largo camino recorrido para que las mujeres sean reconocidas. Barreras estructurales, personales… hoy es importante reivindicar al colectivo”, expresó Salas, con su premio en mano.

Llaryora, en sintonía, agregó: “Cualquiera rompe una pared; lo difícil es construirla. Si se apagan las voces, se apaga la democracia”. A su turno, el premiado Juan Carlos Maqueda sostuvo: “La libertad de expresión, que nació con revoluciones, hoy está siendo acosada. La tolerancia propia de las democracias está siendo olvidada”.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, instó a continuar con este tipo de ceremonias para “celebrar que hoy estamos ante tanta gente linda como grosa. Esta ceremonia nos demuestra que el principal patrimonio de Córdoba es su gente. Cada uno expresó lo que todos deseamos: defender cada día más a la democracia”.

Ya en el final de la noche, Llaryora pidió felicitar a los jurados y, en tono jocoso, se disculpó “por no traer el atuendo de Carlos —por las zapatillas amarillas—, pero hoy el periodismo hizo noticia a una buena noticia, que son estos premios”.