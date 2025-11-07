Proaco desarrolla cuatro emprendimientos en Córdoba por más de 800.000 m2: DUO, Pocito, Docta y Senda

DUO, Pocito, Docta y Senda conforman el mapa actual de los proyectos más ambiciosos del desarrollista cordobés, que continúa consolidando su presencia en distintos segmentos del real estate con propuestas residenciales, corporativas y urbanísticas de gran escala.

Desde hace más de dos décadas, Proaco, de Lucas Salim, se posiciona como uno de los principales protagonistas del mercado inmobiliario cordobés. Así, la desarrollista avanza con cuatro emprendimientos emblemáticos que reflejan distintas formas de habitar la ciudad y su entorno.

DUO: vivir junto al Shopping Córdoba

Ubicado en Villa Cabrera, sobre Obispo Lascano y Tuyúti, DUO | Distrito Córdoba Shopping se presenta como un desarrollo residencial y corporativo que redefine la experiencia de habitar en altura.

El proyecto contempla dos torres conectadas, con departamentos de uno y dos dormitorios diseñados bajo el concepto de espacios amplios e integrados, materiales de primer nivel y ventanas plegables que transforman los livings en galerías con vistas panorámicas de la ciudad.

La Torre 1 tiene fecha de entrega para diciembre de 2027, con precios que van desde US$ 190.000 hasta US$ 460.000 y opciones de financiación en pesos o dólares.

El gran diferencial de DUO es su conexión directa con el Córdoba Shopping, el primer gran centro comercial del interior del país, que se integra como el principal amenity del emprendimiento. "La idea es que los residentes tengan acceso inmediato a servicios, entretenimiento y gastronomía de primer nivel", explican desde Proaco.

Pocito Social Life: una nueva centralidad para la ciudad

En el límite entre Nueva Córdoba y Güemes, Pocito Social Life avanza como uno de los complejos de usos mixtos más grandes de la capital provincial. Con una superficie cubierta de 130.000 m2, el desarrollo incluye tres torres de 34 pisos, 945 departamentos, 120 oficinas y un mall comercial de 27.000 m2 con 750 cocheras en subsuelo.

La Etapa 1A ya fue entregada (locales comerciales, oficinas y estacionamiento), mientras que la 1B se entregará en 2026 y la Etapa 2 en 2028. Los valores van desde US$ 97.000 a US$ 215.000 para oficinas y US$ 108.000 a US$ 204.000 para departamentos, con múltiples alternativas de financiación en pesos, dólares o UVAs.

Además de su escala, Pocito se destaca por sus amenities de primer nivel, entre ellos piscinas semiolímpicas, SUM, circuitos aeróbicos y amplios espacios verdes. Su propuesta apunta a integrar vida, trabajo y recreación en un mismo espacio urbano: una "microciudad vertical" en el corazón de Córdoba.

Docta: la ciudad de los 15 minutos

Sobre la autopista Córdoba–Carlos Paz, antes del peaje, Docta Urbanización Inteligente es el megadesarrollo más grande en ejecución de Proaco. Con 600 hectáreas y distintos distritos en marcha, el proyecto se concibe bajo el concepto de la "ciudad de los 15 minutos", donde los vecinos pueden acceder a educación, servicios, recreación y comercios sin necesidad de grandes desplazamientos.

Actualmente, Distrito Boulevard y Distrito Avenida ya están entregados, mientras que Parque y Central avanzan con entregas parciales. Los lotes van desde US$ 30.000 a US$ 110.000, con financiación en pesos o dólares.

Docta cuenta con infraestructura completa —calles asfaltadas, electricidad, gas, agua corriente, fibra óptica y red cloacal— y un plan integral que incluye un centro comercial (11:11), un complejo deportivo, senderos ecosustentables, y la apertura de su primer colegio privado, J.F. Nash.

Con lotes desde 250 m2 hasta 760 m2 y macro lotes para desarrollos mixtos, se perfila como una de las urbanizaciones más completas del interior del país.

Senda: la evolución natural de Docta

Ubicado dentro de Docta, Senda representa la versión más exclusiva y segura del megaproyecto. Este barrio privado, con entrega prevista para 2028, ofrece lotes unifamiliares de entre 336 y 407 m2, con precios desde US$ 63.000 a US$ 75.000.

Pensado para quienes buscan un entorno más tranquilo, Senda contará con ingreso controlado por reconocimiento facial, infraestructura subterránea, vigilancia 24 horas, centro deportivo con canchas de pádel y fútbol 5, SUM, y una reserva natural de 8,6 hectáreas con senderos para running y ciclismo, adaptados a personas con movilidad reducida.

"El concepto de Senda es combinar el espíritu urbano de Docta con un formato de vida más íntimo, seguro y en contacto con la naturaleza", señalan desde la desarrollista.